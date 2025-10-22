Más Información

Beca Benito Juárez: ¿qué letras reciben su pago hoy, 22 de octubre?

Guillermo del Toro sorprende al promocionar "Frankelda" de forma peculiar

¡Mexicanos muy cerca de la fortuna con los 12.5 mil millones MXN del Mega Millions!

"María, la bruja", la obra en Xochimilco con una mágica atmósfera

Día de Muertos 2025: así puedes crear el video con IA de tu mascota cruzando el Mictlán en Gemini

La es el apoyo del Gobierno de México dirigido a todos los y las estudiantes de educación media superior, tanto para modalidad escolarizada cómo mixta.

El se realiza de manera bimestral, y está disponible para todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar actual. El objetivo de la beca es combatir la deserción escolar en todo el país.

¿Qué letras reciben pago hoy, 22 de octubre?

De acuerdo con la información compartida en redes sociales por Julio León (Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar), hoy miércoles 22 los apellidos beneficiarios serán los que empiecen con las siguientes letras: “H”, “I”, “J”, “K”, y “L”.

La dispersión de pagos comenzó el lunes pasado y terminará el próximo lunes 27 de octubre, beneficiando a millones de alumnos en todo el país.

¿Qué monto ofrece la beca?

El monto que esta beca otorga es de mil 900 pesos bimestrales. El pago se realiza directamente en las Cuentas del Bienestar, por lo que retirarlo es muy sencillo, ya sea en cajas como en cajeros de Bancos del Bienestar.

Si eres beneficiario y no te es posible acudir el día que le toca a tu letra, no te preocupes, el dinero se quedará en tu cuenta, no habrá cargos o comisiones si decides dejarlo por un tiempo.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?. Fuente: Julio León, X.
Calendario de pagos Beca Benito Juárez 2025: ¿a qué letras les toca depósito hoy, 20 de octubre?. Fuente: Julio León, X.

