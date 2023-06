Barbie, la película: ¿cuántas hermanas tiene la muñeca y quiénes son?

Barbie está por estrenar la película y los fanáticos cuentan los días para poder ver a los personajes famosos del proyecto que desde hace varias semanas viene mostrando en cuenta gotas los avances, fotos, entrevistas y todo el material que se espera de una cinta del tal envergadura. Ya habíamos contado que la producción logró escasear la pintura color rosa dada la decoración y todos los detalles para que sea única.

Margot Robbie se pondrá en la piel de la famosa muñeca de Mattel y Ken será interpretado por Ryan Gosling. Con toda esta producción con muchos los personajes adicionales que se han ido conociendo, incluso celebridades como Dua Lipa quien le pondrá la voz a uno de los temas principales de la esperada cinta producida por Warner y que estrenará en julio. ¿se verán las hermanas de Barbie?

No es el primer audiovisual de Barbie que alcanza la fama. En 2012 se estrenó "Barbie: Life In The Dreamhouse" que fue una seria animada y hecha por computadora, distribuida por Mattel. Alcanza los 300 millones de visualizaciones en el canal oficial de Youtube y además fue traducida en 21 idiomas, entre ellos el español.

Ahora con el lanzamiento de la nueva cinta, muchos se preguntan qué coincidencias habrá con esa serie que ya tiene más de 10 años.

Una de las particularidades de esa serie de Barbie tenía que ver con su familia. Es que en el reparto de personajes no estaba sus padres, pero sí sus hermanos. Barbie tenía tres hermanas menores, siendo ella la mayor. Una de ellas es Stacie, quien es amante de la tecnología y tiene complicidad con ella. Pero no es la única, ya que también se encuentra Skipper, a quien le encantan las nuevas aventuras y los deportes.

Finalmente está Chelsea como la menor de todas las mujeres. Así, son cuatro las mujeres de la familia siendo Barbie la más famosa y alrededor de ella gira toda la historia que tendrá amor porque Ken, su eterno novio, también formó parte de la serie y será parte en la película.

