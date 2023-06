Verónica Castro podría salir de su retiro gracias a su hermano

Verónica Castro es una de las celebridades mexicanas que quedarán en la historia. Sus personajes protagónicos en famosas telenovelas pero también trabajos como presentadora han hecho que sea una de las artistas más queridas por el público.

Con una carrera más que exitosa que incluye películas como “Dime cuando tú” y “Cuando sea joven” y también la famosísima telenovela “Los ricos también lloran” que se transmitió en varios países alcanzado una audiencia muy grande. Ese fenómenos, sin dudas, le dio una visibilidad a la actriz que también tiene a su hermano José Alberto Castro en el mundo del espectáculo como productor, y no hablar de su hijo Cristian Castro.

Verónica Castro. Fuente: Instagram @amoverocastro

La última vez que Verónica Castro estuvo en la pantalla chica fue con la primera temporada de “La casa de las flores” producida por Netflix y sin posibilidad de seguir participando por el final de su personaje. Ella había dicho que se retiraba luego de la exitosa primera tanda de capítulos en el que conquistó a todos con el papel protagónico que tuvo.

Recluida en su mansión de Acapulco, había preocupación por su estado de salud y ese argumento se escuchó como motivo de su alejamiento. Sin embargo, su hermano José Alberto Castro, más conocido como “El Güero” descree que el retiro de su hermana sea definitivo. “Creo que el día que encuentre algo [que le interese regresa]. Le encanta [trabajar]", reveló. "Ella nunca se ha cerrado a decir no, cada vez que le llega algo lo lee, lo ve, lo checa. Si se siente contenta lo va a hacer", agregó.

Incluso, el famoso productor se ilusiona con volver a su hermana en todo su esplendor. “A mí me daría un placer, como diría [Verónica], un orgasmo encontrar que algo pase". Sin embargo, descartó que haya un proyecto que estén trabajando juntos. "Si tengo oportunidad de trabajar con Verónica Castro no chistaría ni un segundo. Ojalá pudiera volver a armar un proyecto que ella me diga 'sí quiero'", confesó.