Así puedes repeler el polvo de tus muebles de forma fácil y económica

Linkin Park anuncia puesto de tortas gratis en CDMX: ¿cuándo y dónde estará?

Tarjeta INAPAM 2025: módulos de registro en noviembre para pensionados y adultos mayores

Lluvia de meteoros Leónidas: ¿cuándo será su punto máximo en México?

Tormenta geomagnética: ¿qué es el fenómeno que está causando la aparición de auroras boreales en México?

Mantener la puede parecer una tarea interminable, pero una mezcla casera compartida por la creadora de contenido María Fernández ha captado la atención de miles de personas en redes sociales.

Con ingredientes simples y resultados sorprendentes, este método promete mantener los muebles relucientes durante más tiempo y reducir la frecuencia de limpieza.

Es fundamental limpiar la pantalla del televisor con regularidad para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen, lo que podría provocar rayones. Foto: Getty Images
¿Cuál es el truco para repeler el polvo de los muebles?

La fórmula compartida por María Fernández, conocida en TikTok como @marianordichouse, combina ingredientes comunes que funcionan como un escudo antipolvo.

Se trata de una mezcla elaborada con una cucharada de aceite de oliva, una de vinagre de limpieza, una de jabón lavaplatos y agua para completar un recipiente con atomizador.

El aceite de oliva forma una fina capa que impide que el polvo se adhiera, mientras que el vinagre y el jabón eliminan residuos de grasa y suciedad. Al aplicarse con un paño de microfibra, los muebles no solo quedan limpios, sino también protegidos durante varios días. De igual forma se recomienda utilizar suavizante de telas si no se cuenta con aceite de oliva.

¿Qué otros trucos ayudan a mantener la casa libre de polvo?

Además de la mezcla casera, existen prácticas que prolongan la limpieza del hogar. Entre ellas, usar paños de microfibra, ya que atrapan las partículas en lugar de moverlas, y evitar productos que dejen residuos aceitosos.

También se recomienda aspirar con frecuencia y utilizar purificadores de aire con filtros HEPA para reducir el polvo suspendido. Otra medida útil es mantener la humedad ambiental entre el 40% y el 60%, pues los ambientes secos favorecen que el polvo se disperse con facilidad.

¿Cada cuánto tiempo se debe aplicar el truco?

De acuerdo con la tiktoker, se recomienda aplicar esta mezcla una vez por semana o cuando los muebles comiencen a mostrar una ligera capa de polvo. Su acción prolongada permite espaciar las limpiezas y mantener el brillo de las superficies sin esfuerzo excesivo.

@marianordichouse

Truco limpieza antipolvo 🧽 😆 Me vais a amar cuando lo probéis ❤️ ✅Formula antipolvo: 1 cucharada de aceite de oliva( nutre y abrillanta la madera de forma natural) 1 cucharada de vinagre de limpieza 1 cucharada de jabón lavaplatos 20 gotas de aceite esencial, a mi encanta de limón Llena de agua y agita bien 💪🏻 #parati#fyp#trucoslimpieza #limpiar #limpiarlacasa #trucoscaseros #antipolvo

♬ Symphony - Clean Bandit,Zara Larsson

¿Qué beneficios tiene este método natural frente a los productos químicos?

El principal beneficio es su carácter ecológico y económico. Todos los ingredientes son biodegradables y no representan un riesgo para personas alérgicas o mascotas. Además, al evitar el uso de aerosoles o siliconas comerciales, se protege tanto la superficie de los muebles como el medio ambiente.

