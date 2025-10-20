Así puedes fotografiar el cometa Lemmon con tu celular: aprovecha su paso este 25 de octubre

Más Información

El cometa C/2025 A6, conocido como , se ha convertido en uno de los fenómenos celestes más esperados del año.

Visible desde México y otros países del hemisferio norte, su paso no requiere telescopio para admirarlo, aunque capturarlo en fotografía sí exige algunos trucos y herramientas según el nivel de detalle que se busque.

Foto: Captura de pantalla en Star Walk.
¿Cuándo y dónde se podrá ver el cometa Lemmon?

Según el sitio especializado en astronomía Star Walk, el momento ideal para observar el cometa Lemmon será entre el 25 y el 31 de octubre, cuando su luminosidad se intensifique y sea visible a simple vista en cielos despejados.

En México, se podrá localizar hacia el horizonte occidental después de la puesta del sol, aproximadamente entre las 18:30 y las 20:15 horas, según la región. Se recomienda consultar aplicaciones de astronomía para ubicar su posición exacta y planificar la observación.

¿Cómo fotografiar el cometa con un smartphone?

Capturar el cometa con un teléfono móvil es posible siguiendo estos pasos:

  • Colocar el teléfono sobre un trípode o superficie estable.
  • Activar el modo Noche o Astrofotografía, si el dispositivo lo permite.

Ajustar parámetros manuales en modo Pro:

  • ISO: 1600–3200
  • Exposición: 5–10 segundos
  • Apertura: lo más baja posible (ej. f/1.8)
  • Zoom: 1× o 2× para mayor claridad
  • Usar apps como Star Walk 2 para ubicar el cometa y guiar la composición.

Con estos ajustes, el cometa puede aparecer como una mancha tenue con su cola apenas visible, aunque la foto permitirá capturar detalles que a simple vista pasan desapercibidos.

Foto: Captura de pantalla en Star Walk.
¿Qué equipos avanzados se recomiendan para fotografiar el cometa?

Cámara con trípode:

  • Lente gran angular 14–35 mm o telecorto 85–135 mm
  • ISO 1600–3200
  • Exposición 5–20 segundos según la focal
  • Apertura amplia (f/2–f/2.8)
  • Enfoque manual sobre una estrella cercana

Montura motorizada:

  • Permite exposiciones largas de 30–120 s
  • Combina fotos del cometa y estrellas para obtener mayor detalle
  • Longitud focal 50–500 mm según combinación de equipo

Esta configuración avanzada revela detalles finos de la cola iónica y de polvo, además de diferencias de color que enriquecen la fotografía astronómica.

