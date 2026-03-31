Artemis II: así es Orion, la nave espacial que utilizará la NASA para la misión a la Luna; conoce el vehículo de exploración

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A pocas horas del lanzamiento de la misión espacial , todos los detalles del evento que marcará un hito histórico por llevar de regreso la humanidad a orbitar la Luna, más de 50 años después del lanzamiento de Apolo 11, se volvieron tendencia.

Durante diez días, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, volarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra con el objetivo de retomar los descubrimientos científicos y las exploraciones espaciales con vuelos tripulados.

Por este motivo, a continuación te diremos todo lo que hay detrás de la nave espacial que posee la mejor infraestructura tecnológica para la importante misión de la .

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Descubre los detalles de la nave espacial que llevará de regreso al hombre a la luna. Foto: EFE
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¿Cómo es Orion, la nave espacial que utilizará la NASA?

Orion es la nave espacial construida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) y fue diseñada para llevar a los humanos al espacio profundo, la empresa de contratistas que también está detrás de este proyecto es Lockheed Martin.

De acuerdo con la agencia, la nave proporcionará protección contra la radiación solar y una entrada a la atmósfera terrestre a alta velocidad, así como la más avanzada tecnología para la comunicación y el soporte vital.

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La nave espacial fue construida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Foto: NASA
La nave espacial fue construida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Foto: NASA

¿Cómo será el vuelo de Orion?

Al ser la primera misión tripulada de Artemis, los astronautas estarán a cargo de los controles de la nave espacial Orion y piloterán manualmente el vuelo alrededor de la Luna de forma periódica.

Además, durante esta misión se pondrá a prueba la operación de esta nave para futuras misiones en la superficie lunar.

Fotografía donde se muestra el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión de la misión Artemis II. Foto: EFE
Fotografía donde se muestra el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) y la nave espacial Orión de la misión Artemis II. Foto: EFE


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