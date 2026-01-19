ARMYS convocan en redes marcha rumbo a Profeco por concierto de BTS en CDMX; ¿qué exigen?

Fanáticos del grupo surcoreano, BTS, organizaron una marcha en la Ciudad de México para exigir información clara y concisa sobre la venta de boletos de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

La movilización se llevará a cabo este lunes 19 de enero a las 9:00 de la mañana en la estación “Cuauhtémoc” de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital del país.

En breve más información.

