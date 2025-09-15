Ana Martín se une a trend de foto Polaroid con IA y presume imagen con Luisito Comunica

Más Información

La actriz mexicana, conocida por su participación estelar en telenovelas como Muchacha de barrio (1979), Gabriel y Gabriela (1982), La pasión de Isabela (1984), y El pecado de Oyuki (1988), Ana Martín, se ha unido al trend de la foto , que trae al mundo entero vueltos locos.

Esta tendencia, realizada con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), le permite a los usuarios crear fotos de al estilo de una Polaroid. Desde hacer una foto de ellos al lado de sus artistas favoritos, con amigos o parejas de pequeños, hasta con mascotas y familiares que han fallecido, este trend ha conquistado millones de corazones; y ha puesto en evidencia, una vez más, cómo el avance de la tecnología permite cosas inimaginables.

Este trend ha conquistado a millones de usuarios en todo el mundo. Foto: Redes Sociales
Este trend ha conquistado a millones de usuarios en todo el mundo. Foto: Redes Sociales

Ana Martín se unió al trend de la foto Polaroid

A través de Instagram, la actriz mexicana, Ana Martín, subió una imagen presumiendo que se unía al tren de las fotos Polaroid hechas con IA. La actriz escribió: "Sigo jugando con la IA recuerden que uno usa la IA no dejemos que ella nos use".

En su foto, la artista se encuentra siendo abrazada por el creador de contenido y youtuber mexicano, . Ana Martín aprovechó su publicación para destacar que ella considera al vlogger como "un gran emprendedor", un ejemplo para los jóvenes de hoy en día y todo un "orgullo mexicano".

"A él si lo conozco, gran ejemplo para los jóvenes, gran emprendedor que ha logrado tanto en la vida para él tanto como para nosotros comunicando y enseñando el mundo. Felicidades eres MADE IN MÉXICO. #orgullo mexicano", se lee en el post de la actriz.

Ana Martín compartió una foto hecha con IA al lado de Luisito Comunica. Foto: Instagram @anamartin
Ana Martín compartió una foto hecha con IA al lado de Luisito Comunica. Foto: Instagram @anamartin

Un día antes, Ana Martín ya había compartido otras dos fotos "subiéndose" al trend. En ellas se aprecia a la actriz con los integrantes de la emblemática banda británica, The Beatles, en su juventud; y con Ed Sheeran.

"Aquí con los más grandes The Beatles y el más grande de esta generación Ed Sheeran. Y yo nunca he tenido fotos con ellos en persona Jajajaa. Gotitas se vale soñar, qué padre es la #ia", aclaró la artista en su descripción.

La actriz también usó la IA para ponerse al lado de otras celebridades. Foto: Instagram @anamartin
La actriz también usó la IA para ponerse al lado de otras celebridades. Foto: Instagram @anamartin

