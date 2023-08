Alfredo Lecona se despide de noticiero en Nmás: "ya no somos compatibles"

Tras 5 años de colaboración, Alfredo Lecona se despidió de "Punto y Contrapunto", noticiero estelar del N + Media. El periodista continuará sus proyectos alejado de la producción, pues aseguró que "ya no son compatibles".

Por medio de su cuenta de Twitter compartió con su audiencia los motivos por los que ya no formará parte de las mesas de debate de la emisión.

“Con tanto sucediendo no me parecía relevante contarlo, pero el 8 de agosto se me comunicó que el futuro de N + (Televisa) y yo ya no somos compatibles”, detalló.

Lecona se convirtió en una de las voces principales del noticiero y en un referente dentro del deber informativo, pues también colabora en otros medios como el periódico Reforma.

“Han terminado definitivamente mis participaciones en #PuntoYContrapunto”, sentenció, no sin antes agradecer a quienes lo apoyaron en esta etapa de su vida.

Con tanto sucediendo no me parecía relevante contarlo, pero el 8 de agosto se me comunicó que el futuro de N+ (Televisa) y yo ya no somos compatibles. Han terminado definitivamente mis participaciones en #PuntoYContrapunto. pic.twitter.com/ad7czVmkSC — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) August 27, 2023

“Gracias a @genarolozano por la invitación hace casi 5 años y desde el primer programa”, refirió sobre su ingreso al noticiero.

Por si fuera poco, también le envió sus mejores deseos al resto del equipo y colegas. “Éxito y suerte a @noeliajmz y @nataliaschzc en Sin Filtro”, este último de Foro TV.

Alfredo Lecona y Genaro Lozano. Foto: Facebook Alfredo Lecona

Usuarios envían muestras de apoyo a Alfredo Lecona

Sin revelar más detalles, Alfredo Lecona recibió decenas de comentarios a manera de apoyo por parte de sus seguidores y la fiel audiencia que no le perdió la pista en "Punto y Contrapunto”.

“¡Voy a extrañar verte en los debates de PyC! Gracias por tantos argumentos a favor de la seguridad sin guerra. ¡Todo el éxito!”, “Vas a encontrar un buen espacio para seguir ejerciendo tu voz crítica”, “Una pena que te vayas cuando tus colaboraciones son de lo más interesantes”, escribieron usuarios de Twitter.

Por supuesto, su colega Noelia Jiménez también le dedicó unas palabras al periodista: “Te voy a extrañar, querido Leco. Un honor haber compartido los debates que nos tocó juntos. Lo mejor siempre para ti”.

Te voy a extrañar, querido Leco. Un honor haber compartido los debates que nos tocó juntos. Lo mejor siempre para ti 🩷✨ — Noelia Jiménez (@noeliajmz) August 27, 2023





