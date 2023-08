Agencia de viajes mexicana rompe el corazón a más de 200 “swifties” de Guatemala

La tarde de este viernes 25 de agosto, alrededor de las 13:40 horas, en el hotel Fontán de la Ciudad de México, precisamente en el piso 10; personal de la agencia de viajes MexiTours (junto con otras agencias involucradas) citaron a jóvenes provenientes de Guatemala que les compraron paquetes con boleto incluido para el concierto de Taylor Swift para decirles que no irían al concierto.

Estas personas nos estafaron. NO HAY ENTRADAS PARA TAYLOR SWIFT. Nos trajeron a mexico y un día antes nos dicen que no hay entradas. MEXITOURS. pic.twitter.com/ZPlNPZ0OEu — Isis (@isaculer) August 25, 2023

Alrededor de 100 jóvenes, algunas acompañadas por sus familiares, que esperaban su entrada al concierto, en cambio, les dieron la noticia de que fueron defraudadas.

En el semblante del rostro de las chicas se notaba la tristeza y desilusión.

Al respecto, dos de ellas, que prefirieron mantener su nombre en el anonimato, dijeron EL UNIVERSAL que pagaron mil 200 dólares, es decir, alrededor de 20 mil 105 pesos mexicanos por un boleto que ya no conseguirían.

Leer también: Taylor Swift en México: Swifties reportan estafas con boletos falsos para los conciertos

Una de las afectadas que prefirió mantener su nombre en el anonimato, relató cómo fue que contrató el paquete con la agencia de viajes.

Foto: Especial

“Somos de Guatemala, nosotras hicimos todo para venir, planeamos el viaje desde que se dio a conocer que Taylor llegaría a LATAM. Primero intentamos adquirir las entradas en Ticketmaster, pero no tuvimos suerte porque no conseguimos los códigos. Luego nos enteramos de que una agencia de viajes, con la que ya habíamos viajado, ofertaba un paquete para el concierto en México”, relató.

Continuó diciendo: “Las agencias en Guatemala ofrecieron paquetes, que incluía alojamientos, desayunos, y traslados en la Ciudad de México del hotel al Foro Sol, algunos también incluían el costo del boleto de avión, y como vieron que había demanda entonces comenzaron a incrementar el costo de los paquetes”.

Foto: Especial

La joven de alrededor de 20 años dijo que al llegar a la Ciudad de México les dieron un Tour “seco”, describió que las llevaron en un autobús a conocer el centro de la Ciudad, pero que no les permitieron bajar del autobús.

“Estamos muy decepcionadas porque se supone que era una agencia de confianza, ahora vienen y nos dicen que quien los estafó fue la agencia de México. La verdad es que no conocíamos el país, la gente es muy linda, pero no nos esperábamos esto de los mexicanos”, dijo entre lágrimas.

Otra joven afectada, de nombre Priscila, detalló que a ella le mandaron un mensaje la noche del jueves, es decir, un día antes de la fecha prevista para ir al concierto.

“Si ya sabían que no tenían las entradas, si ya sabían que era una estafa, no sé por qué nos hicieron venir. Yo llegué ayer por la noche a Ciudad de México y todo iba bien, llegamos al hotel y todo parecía normal, aunque no sé por qué me pidieron confirmar si vendría”, dijo.

Leer también: Viaja en vuelo lleno de “swifties” y la sorprenden con música de Taylor Swift: "increíble ser recibidos así"

¿Qué dice MexiTour?

Frente a las jóvenes, que se encontraban entre lágrimas, desesperadas y enojadas, uno de los agentes de National Travel Antigua (la agencia de viajes que las trajo de Guatemala) dijo que a ellos también les tomó por sorpresa la situación, y desde la noche del jueves 24 de agosto trabajaron para encontrar una solución.

Aseguró que se percataron que todo se trató de una “estafa” con MexiTour cuando sus clientes no pasaron el tercer filtro de seguridad para el primer concierto el jueves.

Foto: Especial

“Lamentamos mucho esta situación, no sabíamos de la inmensa corrupción que hay en México y créanme que no hemos podido dormir para encontrar una solución. La noche de ayer nos dimos cuenta que los boletos de nuestros clientes estaban clonados”, aseguró.

Cabe destacar que hay alrededor de 20 agencias de viaje de Guatemala involucradas en este caso.

Foto: Especial

¿MexiTour culpa a Ocesa?

Uno de los trabajadores de MexiTour, llamado Jorge, mencionó que “tenemos el respaldo legal de que hicimos todo de forma correcta”.

Continuó: “Se compraron los boletos, todos legalmente, nuestros operadores guatemaltecos pagaron en tiempo y forma, nosotros como MexiTours pagamos en tiempo y forma todo y nos quedaron de entregar los boletos a más tardar el jueves, pero no llegaron los boletos y dejaron de contestarnos. Los pocos boletos que obtuvimos estaban clonados”.

Además, por medio de Twitter emitieron un comunicado que asegura que están comprometidos a encontrar una solución: “Deseamos transmitirles que estamos tomando medidas activas, ya que esta situación es completamente ajena a nuestra ética de trabajo”, mencionan.

¿Cuál fue la solución que les dieron a las víctimas en el momento?

Una joven relató a EL UNIVERSAL, que la “solución” que les dieron en el momento fue la siguiente:

- Las agencias de Guatemala se comprometieron a reembolsar el dinero de las entradas, pero no incluyen los gastos del avión, hospedaje ni traslado.

- MexiTour trataría de conseguir entradas en la zona General B2, y quienes aceptaran, ya no tendrían el reembolso de su dinero, aún si compraron el paquete de entrada platino.

Familiares de la víctimas se encontraron en un momento de tensión, y destacaron que lo más injusto fue romper la ilusión de las jóvenes que se prepararon desde meses anteriores para ver a la cantante estadounidense.

Foto: Especial