Ahorra dinero este 2026: 5 métodos para juntar hasta 100 mil pesos

Con el inicio de 2026, el ahorro vuelve a colocarse entre los principales propósitos financieros de la población. Sin embargo, la falta de métodos claros suele provocar que este objetivo se abandone en los primeros meses del año.

De acuerdo con la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), las personas que establecen metas específicas y utilizan esquemas estructurados de ahorro tienen mayores probabilidades de mantener el hábito a largo plazo.

Bajo este enfoque, reunir hasta 100 mil pesos en un año resulta posible si se combinan estrategias de presupuesto, automatización y control de gastos.

Métodos prácticos para alcanzar la meta de ahorro

1) Presupuesto con la regla 50 30 20: Según la OECD, dividir los ingresos en necesidades, gastos personales y ahorro permite visualizar mejor el flujo de dinero y evitar desequilibrios financieros. Ajustar el gasto discrecional puede incrementar de forma significativa el monto destinado al ahorro semanal.

2) Retos de ahorro diarios o semanales: De acuerdo con estudios de comportamiento financiero del Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), los retos de ahorro fomentan la constancia al convertir el ahorro en una actividad medible y motivacional, especialmente cuando se establecen metas a corto plazo.

3) Ahorro automatizado: Según la Federal Reserve Bank, automatizar el ahorro reduce la probabilidad de gastar ese dinero y fortalece la disciplina financiera. Destinar entre el 10 y el 15 por ciento del ingreso mensual es una de las prácticas más recomendadas.

4) Generación de ingresos adicionales: De acuerdo con la plataforma especializada Investopedia, los ingresos extra permiten acelerar metas financieras sin comprometer el presupuesto base, siempre que se destinen directamente al ahorro.

5) Reducción de deudas: Según el International Monetary Fund (IMF), disminuir deudas con intereses altos mejora la capacidad de ahorro y reduce el estrés financiero, facilitando el cumplimiento de objetivos a mediano plazo.

La constancia como factor clave del ahorro

Especialistas en educación financiera coinciden en que no existe un método único para ahorrar, sino combinaciones que deben adaptarse a cada realidad económica.

De acuerdo con la OECD, revisar periódicamente el avance y ajustar las estrategias incrementa las probabilidades de alcanzar metas financieras ambiciosas como reunir 100 mil pesos en un año.

