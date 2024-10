Adrián Marcelo habla sobre La Casa de los Famosos con La Mole; “para mí fue como un anexo fresón”

Tras la controversia generada por la participación del youtuber Adrián Marcelo en La Casa de los Famosos México, su trayectoria profesional experimentó un giro significativo. Esta situación se debió a la anulación de varios espectáculos en los que estaba programado, como consecuencia de los comentarios emitidos durante el programa.

El youtuber lanzó una parodia del reality show. Foto: Captura de pantalla.

Luego de su sorpresiva salida, optó por no otorgar entrevistas a los medios de comunicación durante los primeros días.

Lee también: Adrián Marcelo lanza mensaje a Gala Montes en entrevista con La Mole: "el tiempo me dio la razón"

Adrián Marcelo habla sobre La Casa de los Famosos con La Mole

Recientemente, tras varias semanas de silencio, el comediante hizo su regreso junto a su amigo La Mole en un video de aproximadamente una hora, perteneciente a su popular programa "Hermanos de Leche". En este espacio, abordó por primera vez el conflicto que vivió dentro del reality.

Marcelo inició la conversación mencionando que su vivencia en el reality mexicano fue "una experiencia única", acomparándolo con un "anexo fresón y bien pagado."

Adrián Marcelo y La Mole. Foto: Redes sociales

Asimismo, reconoció que le faltó experiencia para competir en el reality, ya que lo consideró un programa de entretenimiento y no un concurso, lo que le impidió adaptarse adecuadamente.

"Me faltó experiencia, lo vi como un programa de televisión y por eso no armonizaba, solo quería proveer una dosis de morbo. Estaba mentalizado en proveer algo hacia afuera que estuviera entretenido."

Aunado a ello, dijo que su silencio sobre lo ocurrido en el programa, fue debido a cláusulas contractuales y la incertidumbre sobre el pago por su breve participación.

“Se acabaron los contratos, bienvenidos a Hermanos de Leche. No estaba tardando por hacer expectativa, ni por lucrar, era un tema contractual que no podía emitir este tipo de opiniones a las que estoy acostumbrado por miedo a que no se me liquidara."

Lee también: Adrián Marcelo reaparece en su canal y lanza broma sobre el Team Mar; "la vida me está sonriendo"

Además, indicó que mantuvo una relación cordial con Endemol, aunque expresó su percepción de que Televisa no deseaba su continuidad en el programa, dado que varias marcas estaban retirándose y surgían problemas significativos en torno a su participación.

"Quedé en términos maravillosos, yo creo que ya han de querer jalar conmigo de nuevo porque se portaron muy bien estos cabron**, todos se han portado, y eso que se chingaron todas las marcas y como quiera, están de 'Quieres volver a entrar y la chinga**', '¿Qué se le ofrece?'"

Con su característico tono irónico, el regiomontano también reflexionó sobre la magnitud de su impacto mediático y criticó a los medios que amplificaron cada uno de sus comentarios.

“Al chil* volteo a ver mi vida y digo: ‘A lo mejor sí soy una verg*, wey’. Se me va a quitar la humildad, porque empiezo a voltear y digo: ‘Ah chinga, pues si lo que yo digo resuena hasta en una Mañanera, le preguntan al entonces presidente, y hay una Secretaría de la Mujer que se preocupa por mis pendejada*."

También aprovechó para cuestionar a quienes, según él, han monetizado con sus palabras.

“Le hicimos la chamba a todos. Gente de supuesto prestigio que quiere incursionar en redes, psicólogos, psiquiatras que quieren pararse el cuello de mis trastornos."

Lee también: Gala Montes pidió sanción para Adrián Marcelo a la producción de "La casa de los famosos México"

Esto pasó en el confesionario la noche que Adrián Marcelo salió de La Casa de los Famosos

En un fragmento del clip, el creador de contenido, narró que antes de abandonar la casa, decidió irse a dormir tras una intensa discusión que tuvo con el Team Mar, pero antes se dirigió a la cocina para prepararse un sándwich de salchicha, frijoles, queso y pan integral. Posteriormente, solicitó a la “jefa” ingresar al confesionario, donde lo esperaba un representante argentino de la productora EndemolShine Boomdog.

"Me echó un lonche y pido entrar al confesionario, me estaba esperando un argentino, me dijo ‘estamos muy contentos con lo que estás haciendo, pero creemos que los problemas que tal vez tienes, los tengas que arreglar afuera, tu mamá está bien’ (...) no me acuerdo si le dije eso: ‘esto ya tronó y estoy seguro de que no solo a mí’, y en efecto, amanecí con todas las marcas yéndose."

Esto confirma que Gala Montes sí logró expulsar al ídolo de los incense, Adrian Marcelo. Yo me quedo con eso 👍 pic.twitter.com/PHEfcmSUt6 — G.O.A.T en Sportsbooks (@Eldiamantenegro) October 12, 2024

Así fue la vida de Adrián Marcelo después de La Casa de los Famosos

Tras salir del programa, el regiomontano reveló que, su intención era evitar encuentros, por lo que fue trasladado en un jet privado a Monterrey. A su llegada, se “internó” en la casa de su madre, donde pasó cerca de un mes simulando una depresión.

“Yo tuve dos encierros, el de La Casa de los Famosos que duró 43 días y después jet privado para no pasar por Aeromexico, vuelo y directamente me instaló en la casa de mis padres y estoy un mes 10 días (… )yo fingiendo depresión."

Durante ese tiempo, admitió haber visto el reality, disfrutando del contenido que se presentaba en su ausencia.

"Tenía razón, las villanadas era el contenido. Conozco a mi país, porque me salgo a platicar con la gente en la calle, porque yo sí conozco al México a pie, y sé si en una pinch* calle de la Doctores se están agarrando a verg*zos a la 7:30 de la tarde, un sábado o un domingo (...) y están viendo conflictos, caca, pelos, sudor, morbo, pero no hay armonía, eso no vende, y ver esta pinch... "Casa de los ositos cariñositos" era imposible no sentirme feliz por mi participación."

Aunque nos/les duela, #AdriánMarcelo tenía razón: nos mataron al Guasón a media película. #LaCasaDelosFamososMX perdió todo cuando le quitaron el factor del morbo. La maldad, desgraciadamente nos guste o no, es la que vende. pic.twitter.com/EmJApXHrJr — Hugo Lacavex (@HugoLacavex) October 12, 2024

También te interesará:

El batido con colágeno natural que refuerza la piel, los tendones, ligamentos y cartílagos

3 plantas que debes tener en tu casa para alejar a las cucarachas

¿Qué es el cortisol y por qué genera arrugas en nuestro cuerpo?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv