Adrián Marcelo reaparece en su canal y lanza broma sobre el Team Mar; "la vida me está sonriendo"

El exparticipante de “La Casa de los Famosos”, Adrián Marcelo, reapareció en su canal de YouTube, donde caminó, acompañado por La Granja Rifa, por calles Monterrey, Nuevo León.

Por medio de su canal “El Radar”, el youtuber repartió dinero a las personas necesitadas del barrio, con las que bromeó a lo largo de su caminata.

Sin embargo, el influencer bromeó sobre el Team Mar, al momento de estar hablando con una familia, pues consideró que sólo lo buscaban por su dinero.

“Ya para eso me buscan, ustedes han de ser Team Mar, la verdad […] Han de ser de Mar esas personas”, dijo Adrián Marcelo, quien atendió a una mujer que sufría epilepsia, dándole a fumar un cigarro de marihuana.

Aunado a ello, Adrián interactuó con la gente, incluyendo tanto a adultos como a niños, quienes lo han apoyado tras su salida del programa de Televisa.

Lanzan guiño a Gala Montes y esto respondió Adrián Marcelo

Por lo anterior, una señora le comentó: "Siempre lo veo en la tele", a lo que el creador de contenido respondió: "Me fui, me metí en problemas".

“Está mal la mujer esa, porque le echa a usted”, expresó la señora.

En tanto, el influencer respondió: "Mi abuelita estaba muy enojada, porque me dijo que me hicieron una injusticia, pero hay que ser felices, si tengo amigos como Pepito, cómo Romano, como el Comandante Patillas, si puedo tener el privilegio de hablar con usted, pues la vida me está sonriendo", finalizó.

Hasta el momento, el video cuenta con 1.8 millones de reproducciones y más de 138 mil "likes".

