El cambio estacional hacia el verano propicia un escenario idóneo para la proliferación de fauna nociva en el entorno urbano. En la Ciudad de México, la combinación de las altas temperaturas registradas durante el día con las lluvias constantes genera acumulaciones de humedad que detonan una presencia masiva de mosquitos y zancudos en las viviendas.

Esta situación deriva en picaduras severas que afectan el bienestar de los habitantes e interrumpen los ciclos de sueño debido al constante zumbido de los insectos.

Para contrarrestar este panorama sin recurrir a insecticidas comerciales pesados, las especies vegetales con propiedades aromáticas surgen como repelentes biológicos eficientes.

Foto:Canva/especial

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Según los manuales técnicos de la Dirección General de Ecología y Sustentabilidad Urbana, las plantas aromáticas actúan mediante la liberación de aceites esenciales que saturan el ambiente.

De acuerdo con los estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (institución internacional experta en la vigilancia de vectores de transmisión de enfermedades), el uso de barreras botánicas contribuye a mitigar el contacto con insectos hematófagos de manera segura. Tres opciones específicas sobresalen por su viabilidad para el cultivo doméstico: la citronela, la lavanda y la albahaca.

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El funcionamiento biológico de los aromas contra los insectos

El mecanismo de acción de estos recursos naturales se basa en la interferencia sensorial. Los compuestos químicos volátiles presentes en los follajes intensos logran enmascarar los estímulos térmicos y los olores corporales humanos (como el dióxido de carbono y el ácido láctico de la piel) que guían a los zancudos, desorientándolos por completo y manteniéndolos alejados de las habitaciones.

La implementación de estas especies ofrece una protección continua y pasiva en el hogar. Al colocar los ejemplares en puntos estratégicos de ventilación, las corrientes de aire distribuyen las moléculas repelentes por todo el espacio habitable, disminuyendo de forma notable la densidad poblacional de los insectos voladores dentro del perímetro residencial.

Los tres escudos botánicos idóneos para el entorno residencial

De acuerdo con las guías botánicas especializadas en el manejo de áreas verdes y el cuidado de la vivienda, cada una de estas plantas posee requerimientos específicos y propiedades repelentes bien documentadas:

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Citronela (Pelargonium citrosum): Representa la opción más reconocida a nivel global debido a su alto contenido de compuestos citados como el citronelal y el geraniol, sustancias que incomodan el sistema nervioso de los insectos. Para maximizar su rendimiento, los expertos recomiendan ubicarla en zonas con alta exposición solar y en los accesos de la vivienda para establecer una barrera de entrada natural.

Representa la opción más reconocida a nivel global debido a su alto contenido de compuestos citados como el citronelal y el geraniol, sustancias que el sistema nervioso de los insectos. Para maximizar su rendimiento, los expertos recomiendan ubicarla en zonas con alta exposición solar y en los accesos de la vivienda para establecer una barrera de entrada natural. Lavanda (Lavandula): Esta variedad provee un aroma con propiedades relajantes para el ser humano, pero que resulta intolerable para el aparato receptor de los mosquitos. Su carácter rústico la convierte en una planta sumamente resistente frente a las variaciones climáticas, aportando valor estético mientras cumple con su función disuasoria.

Esta variedad provee un aroma con propiedades relajantes para el ser humano, pero que resulta intolerable para el aparato receptor de los mosquitos. Su carácter rústico la convierte en una planta sumamente resistente frente a las variaciones climáticas, aportando valor estético mientras cumple con su función disuasoria. Albahaca (Ocimum basilicum): Comúnmente empleada en la gastronomía, esta hierba destaca porque aloja aceites esenciales tan potentes que no solo ahuyentan a los especímenes adultos de moscas y mosquitos, sino que sus extractos acuosos llegan a dañar directamente el desarrollo de las larvas en depósitos de agua cercanos.

descubre los beneficios de tener una planta de citronela en tu hogar. Foto: Unsplash

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