La firma deportiva Adidas se encuentra nuevamente en el centro de la controversia en América Latina tras las filtraciones sobre una presunta colaboración con el Real Madrid orientada a comercializar indumentaria inspirada en el Día de Muertos.

acuerdo con el portal especializado Footy Headlines, la iniciativa contempla prendas de estilo de vida y ropa deportiva que incluyen camisetas de entrenamiento, chamarras deportivas, sudaderas, camisetas, shorts y pants.

Foto: Captura de pantalla en X.

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Antecedentes de controversias y señalamientos por apropiación cultural en México

Las tensiones en torno a la marca alemana no constituyen un evento aislado dentro del territorio mexicano. Entre mayo y junio de 2026, la colaboración de Adidas con la firma Someone Somewhere para elaborar prendas de la Selección Mexicana recibió severas críticas por parte de activistas como Luz Valdez, quienes denunciaron presunta explotación laboral, contratos incumplidos y pagos bajos a las artesanas encargadas de bordar las piezas, percibiendo montos aproximados de treinta y seis pesos por hora frente al elevado costo comercial de las camisetas.

Asimismo, en agosto de 2025, el Gobierno de México y las autoridades de Oaxaca acusaron a la compañía de apropiación cultural debido a un modelo de sandalias denominado Oaxaca Slip-On, diseñado en conjunto con Willy Chavarría e inspirado en los huaraches tradicionales zapotecos de Villa Hidalgo Yalálag, situación que derivó en una disculpa pública por parte de los involucrados tras los reclamos formales del Estado mexicano.

Así es el polémico modelo de calzado "Oaxaca Slip On" del diseñador Willy Chavarría en colaboración con la marca Adidas. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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Reacciones divididas y debate digital sobre la comercialización de tradiciones

La reciente filtración desató un intenso debate en las redes sociales entre los usuarios nacionales. Un sector de la afición manifestó su descontento mediante consignas como "Mi cultura no es tu marketing" y expresiones de rechazo hacia lo que calificaron como una estrategia comercial enfocada en lucrar con las tradiciones mexicanas, señalando además que el club europeo carece de futbolistas de nacionalidad mexicana en su plantilla.

En contraste, otros sectores expresaron que la iniciativa favorece la difusión internacional de la festividad y manifestaron su disposición a adquirir los artículos, a pesar de que ni Adidas ni el Real Madrid han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir el lanzamiento. Cabe destacar que la marca alemana presentó previamente diseños similares en 2023 para la indumentaria de la selección nacional y una línea de calzado conmemorativa basada en la misma celebración.

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