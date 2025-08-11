Acta de nacimiento digital en 2025; requisitos, costos y cómo obtenerla fácilmente

Más Información

Desde agosto de 2025, el trámite de la copia certificada del en México se realiza exclusivamente por la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil, que requiere una cuenta de Llave MX.

Aunque sigue siendo legal imprimirla en hoja blanca, el costo varía según el estado.

Nuevo formato de la copia certificada del acta de nacimiento. Foto: Tomada de la página oficial del Gobierno de México
Un trámite modernizado, disponible 24/7

A partir del 1 de agosto de 2025, el Gobierno de México activó la nueva Plataforma Nacional del Registro Civil como el único canal oficial para tramitar el acta de nacimiento digital. Este cambio reemplazó todos los portales anteriores y centralizó el servicio a nivel nacional.

Para acceder, es indispensable contar con una cuenta Llave MX, además de proporcionar la CURP o los datos personales (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) junto con un método de pago.

El documento que se obtiene es una copia certificada digital, con la misma validez que la versión impresa, siempre que se presente en hoja blanca tamaño carta.

La plataforma está disponible todo el año y a cualquier hora, ahorrando tiempo y filas a los ciudadanos.

Costos oficiales por entidad federativa en 2025

El costo del acta digital certificada lo determina cada estado. Aquí algunos precios recientes reportados:

  • Ciudad de México: $94
  • Quintana Roo: $54
  • Jalisco: $95; con entrega a domicilio: $205.
  • Otros ejemplos: Aguascalientes $100, Baja California $238, Estado de México $69, Yucatán $219.

En general, los costos van desde $54 hasta más de $200 pesos, dependiendo de la entidad, y por cada emisión realizada.

Descarga en PDF tu acta de nacimiento. Imagen: Freepik
Pasos detallados para tramitar tu acta en línea

  • Accede al portal oficial: www.miregistrocivil.gob.mx, usando tu cuenta Llave MX.
  • Localiza la sección “Acta de Nacimiento” e ingresa la CURP o datos completos de registro.
  • Revisa la vista previa del documento y confirma que todos los datos estén correctos. Si hay errores, solicita corrección antes de pagar.
  • Realiza el pago en línea (tarjeta) o genera una línea de captura para pagar en bancos o tiendas autorizadas.
  • Una vez aprobado, descarga el acta en PDF, imprime en hoja blanca tamaño carta y conserva la copia digital. El código QR y firma electrónica aseguran su autenticidad.

