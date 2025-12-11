¿A qué hora ver los The Game Awards 2025 en México? Sigue aquí la transmisión EN VIVO

La noche de este jueves 11 de diciembre se llevará a cabo la duodécima edición de The Game Awards 2025, una premiación anual dedicada a reconocer a los títulos más destacados y emblemáticos de cada año, dentro de la industria de los videojuegos y el mundo del entretenimiento digital.

Asimismo, en esta premiación creada y producida por el empresario Geoff Keighley, se realizarán diversos anuncios y revelaciones especiales y se darán a conocer grandes estrenos mundiales que sin duda han generado gran expectativa entre los miembros de la comunidad de jugadores.

Durante esta prestigiosa gala, se entregará el premio al "Juego del Año 2025" (GOTY, por sus siglas en inglés), en donde se reconocerá al mejor juego del 2025. El público ya tiene en la mira como ganador el título "Clair Obscur: Expedition 33", el cual cuenta con 12 nominaciones este año.

¿En dónde y a qué hora ver la premiación?

La transmisión en vivo del evento comenzará durante la tarde de este jueves 11 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, hora centro de México. Sin embargo, la gala dará inicio con una ceremonia especial previa a las 6:00 de la tarde en punto. De esta forma se espera que el evento tenga una duración de 3 horas aproximadamente.

La premiación podrá sintonizarse de forma gratuita a través de los canales oficiales de "The Game Awards", en la plataforma de YouTube, Twitch, Steam, X, TikTok, Facebook, Instagram, Kick, IGN, Gamespot y por primera vez para suscriptores de Amazon Prime Video sin costo adicional, ofreciendo a los espectadores distintos espacios digitales para seguir el evento en tiempo real.

La premiación se realizará en el Peacock Theather de Los Ángeles, en presencia de distintas personalidades del mundo del gaming: desarrolladores, actores de doblaje y figuras destacadas de la cultura popular, entre ellos el elenco principal de la serie Fallout, basada en el videojuego homónimo. Además, la banda de rock Evanescence tendrá una presentación musical, interpretando el tema principal de Devil May Cry, Afterline.

¿Quiénes son los nominados al GOTY 2025?

Con alrededor de 29 categorías diferentes, el premio que más ha levantado expectativa es el premio al "Juego del Año", el cual se disputa entre seis títulos diferentes, quienes desde su salida hasta el día de hoy han cautivado y conectado con el público:

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2: On the Beach

Donkey Kong Bananza

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Kingdom Come: Deliverance II

Además de esta categoría, se entregarán galardones en distintas áreas, entre ellas: "Mejor dirección", "Mejor narrativa", "Mejor banda sonora", "Mejor dirección artística". Los ganadores serán elegidos por decisión de un jurado especializado y la participación de la comunidad de jugadores, mediante un sistema de votación.

