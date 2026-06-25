Las hormigas en el hogar suelen aparecer cuando encuentran comida, agua o un lugar seguro para establecerse, por lo que su presencia aumenta durante las temporadas de calor y lluvia. Aunque son insectos pequeños, pueden convertirse en un problema al invadir la cocina, la despensa o cualquier rincón donde haya restos de alimentos.

Ante esta situación, cada vez más personas buscan remedios caseros para las hormigas que sean económicos, fáciles de aplicar y que no impliquen el uso de insecticidas químicos.

Aunque existen productos químicos, muchas personas prefieren métodos ecológicos que no pongan en riesgo la salud. Foto: Creada con IA

Existen ingredientes de uso cotidiano que, gracias a su aroma o propiedades naturales, ayudan a desorientar a estos insectos y a reducir las probabilidades de que regresen.

¿Cuáles son los remedios caseros más efectivos para ahuyentar las hormigas?

Cuando las hormigas encuentran una fuente de alimento, dejan un rastro de feromonas que sirve como guía para el resto de la colonia. Por ello, algunos productos naturales pueden ayudar a interrumpir ese camino y hacer que los insectos busquen otro lugar para desplazarse.

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Uno de los más utilizados es el vinagre blanco, considerado un aliado para mantener limpias las superficies y, al mismo tiempo, dificultar que las hormigas identifiquen sus rutas habituales. Para aprovechar sus beneficios, basta con mezclar partes iguales de agua y vinagre en un atomizador y rociar la solución en puertas, ventanas, esquinas, grietas y los sitios donde normalmente aparecen.

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El vinagre blanco ayuda a ahuyentar a las hormigas. Foto: Freepik

Otro remedio recomendado es la canela en polvo, cuyo aroma intenso puede alterar el rastro químico que siguen estos insectos. Solo es necesario colocar una pequeña cantidad cerca de las entradas de la vivienda, en los marcos de las ventanas o en los rincones donde suelen transitar. Repetir la aplicación cada pocos días ayuda a mantener el efecto por más tiempo.

La canela en polvo ayuda a eliminar las hormigas. Imagen: Archivo / EL UNIVERSAL

El tercer remedio es el jugo de limón, un ingrediente que también contribuye a desorientar a las hormigas debido a su acidez. Aplicarlo directamente sobre grietas, marcos de puertas, ventanas o cualquier punto de acceso puede ayudar a disminuir la presencia de estos insectos dentro del hogar. Para obtener mejores resultados, se recomienda repetir el procedimiento de manera periódica.

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¿Cómo evitar que las hormigas vuelvan a entrar a la casa?

Además de utilizar remedios caseros para ahuyentar hormigas, la prevención juega un papel importante para impedir que estos insectos regresen.

Así puedes evitar que las hormigas vuelvan a entrar a tu casa. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Mantener limpias las superficies donde se preparan alimentos, almacenar la comida en recipientes herméticos y evitar dejar restos de comida expuestos reduce las posibilidades de atraer nuevas colonias.

También es importante revisar puertas, ventanas y paredes para identificar pequeñas grietas o aberturas por donde puedan ingresar. Asimismo, sacar la basura con frecuencia y mantener los contenedores bien cerrados ayuda a eliminar una de las principales fuentes de alimento que buscan las hormigas.

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