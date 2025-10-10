Llegó a México la serie Xiaomi 15T que incluye Xiaomi 15T y Xiaomi 15T Pro, los cuales destacan por su interconectividad fluida, un diseño más intuitivo y la presencia de mayor inteligencia artificial (IA); además, su gran apuesta es la calidad fotográfica, que aspira a superar tus expectativas.

"Nuestros modelos van dirigidos quienes quieren captar momentos con la mejor calidad de imagen: universitarios, trabajadores, viajeros o que disfrutan los deportes extremos. Asimismo, a quienes desean mayor eficiencia al trabajar, gracias a las herramientas de IA que les brindamos, facilitándoles sus actividades diarias", indica Erick Aguilera, PR regional para Latinoamérica de Xiaomi.

Xiaomi 15T se decanta por imágenes más potentes

Uno de sus grandes atractivos es la gran calidad de sus imágenes, pues cuenta con un avanzado sistema de triple cámara codesarrollado con Leica. Ambos modelos te sorprenderán por su resolución.

La versión 15T Pro cuenta con un sistema de triple cámara con lentes Leica VARIO-SUMMILUX, cámara principal de 50MP, un supertelefoto Leica de 115 mm (50MP) y un ultra gran angular de 120°, así como una grabación de video en 8K.

Mientras que el modelo 15T cuenta con cámara principal de 50MP, lente telefoto y ultra angular, con soporte para video en 4K. Ambos modelos incorporan funciones como Xiaomi AISP 2.0, Máster Portrait, un asistente creativo de IA y, por supuesto, el respaldo de Leica, lo cual propiciará una mejor experiencia fotográfica.

Un smartphone con mejor conectividad

Otro punto sobresaliente es la introducción de Xiaomi Astral Communication, debutando a Xiaomi Offline Communication, una tecnología que permite la comunicación de voz directa entre dispositivos de la Serie 15T a distancias de 1.3 kilómetros (15T) y 1.9 kilómetros (Pro), sin necesidad de wifi o señal de celular. Esto marca un nuevo estándar en conectividad fuera de red.

También cuenta con Xiaomi Surge T1S Tuner, que utiliza wifi, GPS, Bluetooth y señales celulares; en conjunto con Super Antenna Array, garantizan una conexión más estable y fuerte.

Pantalla inmersiva del Xiaomi 15T

En ambos modelos, la pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas se convierte en la más grande entre los smartphones de la marca, con un brillo máximo de hasta 3,200 nits y resolución de 1.5K. Destacan por un diseño insignia con cuerpo unificado de fibra de vidrio, resistencia IP68 contra agua y polvo, así como marcos planos que aportan sofisticación y ergonomía.

En el 15T Pro se observa una estructura de aleación de aluminio 6M13. "En cuanto a los colores, para la versión 15T Pro lo encontrarán en negro, gris y oro moca; y el 15T en negro, gris y oro rosa", confirma Aguilera Maldonado.

Aunado a ello, esta serie debuta con el nuevo Xiaomi HyperOS 3, el cual integra interfaz rediseñada y nuevas capacidades de IA bajo Xiaomi HyperAI. De ese modo, ofrece mejor sincronización y colaboración entre dispositivos.

La batería de 5,500mAh ofrece energía de larga duración con cargas rápidas de 90W en el 15T Pro y de 67W en el 15T. Además, ambas versiones conservan el 80% de su capacidad tras mil 600 ciclos de carga.

Precio y disponibilidad de la serie Xiaomi 15T

Ambos modelos ya están disponibles en México: el Xiaomi 15T (12GB + 256GB) tiene un precio de 13,999 pesos, en tanto que la versión Pro de 12GB + 512GB cuesta 18,999 pesos. Los puedes adquirir en línea o de manera física directamente con Xiaomi o con distribuidores autorizados.

