WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas de comunicación digital más populares. Es tan común que seguro cuando conoces a alguien le preguntas si cuenta con dicha app para estar en contacto, pero como también es posible enviar mensajes sin necesidad de registrar el número vamos a decirte cómo averiguar si la otra persona te tiene guardado.

Cabe decir que esta opción, más que saciar una curiosidad, tiene un fin de seguridad pues de esta manera podrás saber si una persona que no conoces tiene tu número guardado lo que si bien puede ser simplemente para enviarte información o tratar de venderte algo, también puede ser un riesgo.

Descubre paso a paso cómo saber quién no te tiene agregado en WhatsApp.

Así puedes saber quién no te tiene registrado en WhatsApp

Lo primero que hay que destacar es que para este truco no necesitas de una app externa que pueda poner en peligro la seguridad de tu dispositivo, se trata de un tip que puedes realizar desde la configuración de WhatsApp.

Imagen: Pixabay

Asimismo, hay que aclarar que el hecho de no ver la imagen de perfil de un contacto no significa que este no nos tiene agregado pues recordemos que recientemente la app de mensajería agregó la opción para configurar quién puede ver los detalles de tu cuenta.

Para que puedas conocer quién te tiene guardado en su lista de contactos hay una opción mucho más precisa que vamos a enseñarte a utilizar.

Lo que tienes que hacer es ir a la herramienta de Nueva difusión y para ello sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y da clic en los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla o despliega el menú principal. Elige la opción nueva difusión o Listas de difusión en la parte superior de la pantalla de Chats. Da clic en Nueva lista. A continuación deberás seleccionar los contactos a los que deseas enviar el mismo mensaje, pueden ser hasta 256. Por supuesto, agrega aquellos que quieras averiguar si tienen tu número guardado. Se abrirá un chat, parecido a un grupo, en donde podrás escribir lo que desees o adjuntar algún archivo.

¿Cómo eso te ayudará a descubrir si alguien tiene guardado tu número? Es muy sencillo, los mensajes en las listas de difusión solo llegan a quienes te tienen como contacto, de lo contrario no se enviarán.

Para estar seguro ingresa a la lista de difusión y mantén pulsado el mensaje que enviaste, cuando se ilumine toca sobre los tres puntos verticales de la parte superior derecha y selecciona Info. Las personas que te tengan como contacto se marcarán con el mensaje como Entregado o Leído por, de no ser así simplemente no las verás en la lista, lo que significa que no formas parte de su agenda.

Con estos sencillos pasos al fin podrás descubrir si una persona te tiene agregado o no.

Imagen: Pixabay

¿Para qué sirven las listas de difusión?

Las listas de difusión tienen diversas ventajas, además de ayudarte a descubrir si alguien te tiene agendado como contacto o no.

El mayor beneficio es que podrás enviar un mismo mensaje solo que, a diferencia de los grupos, los destinatarios no sabrán que forman parte de la lista, pues recibirán el contenido de manera individual y, lo mejor, sin la leyenda de Reenviado en la parte superior.

Así que puedes aplicarla en diversas circunstancias. Por cierto, si quieres editar la lista de difusión, tan solo ingresa a ella, da clic en Más opciones y entonces podrás agregar o quitar contactos.

