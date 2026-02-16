Esta mañana, X ha presentado diferentes problemas en la plataforma. De acuerdo con plataformas como DownDetector, el 64% de los usuarios a reportado problemas con la app, 20% con el feed y un 16% con el sitio web.

Hasta el momento hay más de 200 mil reportes en la plataforma. Usuarios aseguran que al intentar entrar a X, la página principal no carga y muestra el siguiente mensaje: "Algo salió mal. Intenta cargar".

Cuando los usuarios presionan el botón azul, el sitio regresa al mismo aviso y la pantalla queda totalmente en blanco sin la posibilidad de realizar otro movimiento.

Hasta ahora, la red social no ha emitido ningún comunicado para explicar las fallas en la plataforma, lo que ha generado desconcierto entre los usuarios.

Información en desarrollo