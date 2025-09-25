En un entorno donde la digitalización y la inteligencia artificial (IA) avanzan a pasos acelerados, Urdaten busca dar un giro a la gestión documental en México. La firma, con más de una década de experiencia en expedientes y contratos digitales, presentó Document Understanding, una herramienta que combina IA conversacional, automatización y seguridad bancaria.

Con esta solución, las empresas podrán no solo organizar mejor sus contratos y actas, sino también reducir tiempos y costos. Según la compañía, Document Understanding permite ahorrar hasta 60% de tiempo y 40% de costos operativos, además de minimizar errores en trámites rutinarios.

“Con este lanzamiento buscamos que la inteligencia artificial sea un aliado de las personas, no un reemplazo. Nuestra visión es liberar a los colaboradores de tareas mecánicas, para que se concentren en lo que realmente genera valor”, declaró en entrevista para Tech Bit, Sergio Haro, cofundador de Urdaten.

Urdaten presenta wallet conversacional para documentos en México. Imagen: Urdaten

Más que digitalización

Aunque gran parte de las empresas mexicanas todavía dependen de procesos manuales —lo que incrementa costos y riesgo de errores—, Urdaten asegura que su herramienta va más allá de un OCR tradicional. La plataforma no solo digitaliza documentos, sino que interpreta cláusulas, identifica riesgos legales y ofrece sugerencias de mejora.

“Este wallet interpreta solicitudes en lenguaje natural y garantiza trazabilidad y cumplimiento normativo sin que el usuario tenga que preocuparse”, explicó Haro durante la presentación.

IA conversacional y automatización

Entre sus diferenciadores destacan la posibilidad de llenar formularios automáticamente —desde trámites de crédito hasta registros en el SAT o el IMSS—, así como la extracción inteligente de datos que permite a los usuarios “preguntar directamente al documento”. Esto significa que, en lugar de leer extensos contratos, basta con interactuar con la plataforma para obtener información clave en segundos.

Urdaten presenta wallet conversacional para documentos en México. Imagen: Urdaten

La herramienta puede integrarse vía API a la infraestructura de cada empresa, lo que asegura flexibilidad y escalabilidad. Además, su alcance no se limita al ámbito legal, ya que puede adaptarse a sectores como recursos humanos, salud, logística y servicios financieros.

Con Document Understanding, Urdaten busca consolidarse como un referente en la gestión documental digital y marcar un precedente en la adopción de IA conversacional en México.

