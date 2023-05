Si amaneciste con la sorpresa de que ya no puedes escribir en ningún grupo de WhatsApp porque ya no eres uno de los miembros, no entres en pánico, es muy probable que solo se trate de un error.

¿De cuántos grupos de WhatsApp formas parte? Seguro de muchos, pues es una opción práctica y eficaz de comunicarse con diversas personas al mismo tiempo. Razón por la cual hay tanto personales como profesionales.

Pero si has detectado que de pronto ya no formas parte de ninguno no vayas detrás del administrador, hay un fallo que tiene solución.

La falla que te elimina de los grupos de WhatsApp

Desde esta mañana diversos usuarios han reportado que cuando intentan enviar un mensaje de WhatsApp a sus grupos aparece una leyenda de que ya no son miembros.

Hay que señalar que dicho problema se presenta en WhatsApp Web, pues en la versión móvil todo parece funcionar de la manera correcta.

Por supuesto ello está ocasionando reclamos a los administradores y molestias a los usuarios, pero solo es un problema de configuración que se resuelve de una manera muy sencilla.

Hay que señalar que esta no es la primera vez que los usuarios reportan este problema, lo cual es una buena noticia pues quiere decir que la solución ya ha sido probada.

Si estás experimentando este error cuando ingreses a alguno de tus grupos en WhatsApp Web verás la siguiente leyenda: "No puedes enviar mensajes porque ya no formas parte de este grupo", esto incluso si eres administrador.

Imagen: Unsplahs

La mayoría reporta que pueden seguir viendo las conversaciones, las actualizaciones y todo lo que sucede en los grupos, pero cuando intentan enviar mensajes estos no llegan.

Y cuando van al mismo grupo desde su celular descubren que nadie los ha expulsado y pueden seguir compartiendo mensajes.

Esta falla solo se presenta en los chats grupales, y vamos a decirte cómo puedes resolverlo.

¿Cómo solucionar la falla en los grupos de WhatsApp?

Hay que señalar que ni Meta ni WhatsApp han dado alguna explicación a este problema. Sin embargo, varios usuarios ya han encontrado la solución y la han compartido en redes sociales.

Lo primero que hay que decir es que esta vez no bastará con reiniciar tu computadora. Lo que es más, algunos llegaron al extremo de desinstalar y volver a descargar WhatsApp sin buenos resultados, entonces ¿qué hacer?

Una de las soluciones reportadas como efectivas es mandar mensajes de voz, estos no solo sí llegan a los miembros del grupo, sino que, tras un par de envíos el problema queda solucionado.

Imagen: Unsplahs

Si la técnica anterior no funciona hay otra opción aún más sencilla. Solo tienes que acceder a la información del grupo donde se ve la lista de participantes y los chats volverán a la normalidad.

Cabe mencionar que esta falla se ha presentado principalmente en quienes usan la versión beta de WhatsApp, pero ahora también los usuarios regulares la están reportando, afortunadamente ya sabes qué hacer antes de reclamarle al administrador del grupo que te haya eliminado.

