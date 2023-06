El Summer Game Fest ya arrancó, un evento que reúne a cientos de gamers para anunciar los mejores videojuegos que se vienen durante el resto del año e inicios del siguiente. Geoff Marcon Keighley, periodista especializado en videojuegos, fue quien se encargó de dar apertura al evento y revelar todo el contenido que próximamente se estrenará en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y celulares.

A continuación en Tech Bit, te presentamos la lista de los mejores videojuegos anunciados durante el evento. Entre algunos de los títulos que destacan se encuentran Spiderman 2, Mortal Kombat 1 y Call of Duty.

Prince of Persia: The Lost Crown

El primer anuncio que se reveló en el Summer Game Fest fue la nueva versión de la mítica franquicia de Prince of Persia, el cual promete estar lleno de acción y aventura. En esta nueva versión, los jugadores tendrán la oportunidad de adentrarse al monte Qaf, lugar lleno de escenas increíbles en la que los usuarios podrán completar diferentes misiones.

Además, se han añadido nuevas habilidades y movimientos que los jugadores podrán aprovechar para vencer a sus enemigos que son criaturas mitológicas y seres corrompidos por el tiempo.

Prince of Persia: The Lost Crown llegará el 18 de enero del 2024 y estará disponible en PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One y PC.

Mortal Kombat 1

Después de tantos rumores, Mortal Kombat 1 fue anunciado en el Sumer Game Fest. Este es el reinició de la saga en donde podremos ver nuevos roles para los personajes que ya conocemos. Además, esta versión promete ser una de las más violentas que nunca se haya visto.

El videojuego tendrá nuevas opciones para los jugadores como la elección de un segundo luchador que será de apoyo para combates extremos.

Estará disponible el 19 de septiembre en PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC

Sonic Superstars

SEGA lanzará un videojuego totalmente nuevo de Sonic. Se trata del Sonic Superstars, el cual volverá a plataformas 2D y tendrá el modo multijugador para que hasta cuatro personas puedan jugarlo de forma simultánea.

Junto con Sonic, Tails, Knuckles y Amy, los jugadores pasaran por diferentes misiones en las que podrán hacer uso de las nuevas habilidades de los personajes como atravesar el suelo o correr sobre las paredes.

Aún no se ha dado fecha exacta de lanzamiento aunque todo apunta que será este otoño cuando salga a la luz. Estará disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Alan Wake 2

Muchos fans ya esperaban que Alan Wake 2 fuera anunciado durante el Summer Game Fest 2023 y no se equivocaron. El juego de terror más inquietante de los últimos tiempos verá la luz este año, específicamente el 17 de octubre y estará disponible en PS5, Xbox Series X|S y PC.

En esta ocasión veremos a Saga, una agente del FBI que está investigando qué sucede en un pequeño pueblo llamado Bright Falls, mientras el ya conocido Alan Wake está intentando salir de una pesadilla que parece no tener salida.

Spider-Man 2

Uno de los anuncios que enloquecieron a los fans fue el de Spider-Man 2, el cual llegará el próximo 20 de octubre a PS5.

Además de esto se anunció que contará con nuevos villanos: Venom y Kraven. Además, se dio a conocer que no solo Peter Parker y Miles Morales serían los únicos que se enfrentarían a estos villanos pues se añadirán otros héroes de Marvel que serán invitados en las misiones que realice Spider-Man y que también ayudarán al superhéroe a vencer a sus enemigos.