Si piensas cambiar de televisión, ahora no solo debes fijarte en el tamaño de o resolución de esta, sino que también en toda la interfaz que te pueda brindar para que la relación con tu televisión sea más óptima y se ajuste a la experiencia que quieres vivir con ella.

En este casos, con la Sony Bravia 7 II queda claro que la experiencia va mucho más allá de tener una pantalla 4K.

Esta pantalla integra un panel Mini LED que ofrece un muy buen nivel de brillo y contraste. Las escenas oscuras mantienen detalle sin perder profundidad, mientras que los colores lucen naturales, sin esa saturación excesiva que algunos televisores utilizan para impresionar en las tiendas.

En mi caso, la use en mi recámara, un espacio en donde entra mucha luz, sin embargo, esto no fue ningún problema al ver películas de terror por la tarde, pues los detalles oscuros se pueden observar muy bien a pesar de las condiciones.

Sony Bravia 7 II: imagen, sonido y una interfaz que convence. Imagen: Sony

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Durante las pruebas, las películas en plataformas de streaming destacaron por la buena definición de rostros y paisajes. Incluso en escenas con mucho movimiento, como deportes o secuencias de acción, la fluidez fue consistente y sin efectos artificiales.

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En el apartado de audio también hay buenas noticias. La tecnología Acoustic Multi-Audio genera una sensación más envolvente de lo esperado para un televisor. Los diálogos se escuchan claros y los efectos mantienen una buena separación, por lo que muchas personas probablemente no sentirán la necesidad inmediata de comprar una barra de sonido.

La interfaz lo es todo

Como mencionábamos en un principio, además de la calidad de imagen y sonido, la interfaz es importante para la interacción con la pantalla y un punto a favor en la Sony Bravia 7 II es Google TV.

La interfaz resulta intuitiva, reúne los principales servicios de streaming y permite controlar dispositivos inteligentes del hogar o realizar búsquedas por voz mediante Google Assistant.

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También es posible controlar dispositivos inteligentes del hogar, enviar contenido desde el celular mediante Google Cast o utilizar comandos de voz para abrir aplicaciones, buscar películas e incluso controlar algunos ajustes del televisor sin tocar el control remoto.

El sistema también responde con rapidez. Cambiar entre aplicaciones, acceder a los ajustes o activar el asistente de voz ocurre sin retrasos, algo que no siempre sucede en televisores inteligentes. Además, Sony mantiene un menú de configuración claro, con explicaciones sencillas para funciones como los modos de imagen, sonido o gaming, de modo que incluso quienes no están familiarizados con términos técnicos pueden personalizar la experiencia sin complicaciones.

Sony Bravia 7 II: imagen, sonido y una interfaz que convence. Imagen: Sony

Para quienes disfrutan los videojuegos, la Bravia 7 II incluye funciones como HDMI 2.1, frecuencia de actualización de hasta 120 Hz en resolución 4K, VRR y ALLM, características que ayudan a ofrecer partidas más fluidas y con menor latencia en consolas de nueva generación.

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Después de probarla, la Sony Bravia 7 II deja la impresión de ser un televisor pensado para quienes realmente disfrutan del entretenimiento en casa. Su combinación calidad de imagen, buen audio y funciones la convierten en una de las propuestas más completas de la gama premium.

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