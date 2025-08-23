Más Información
Desde la computadora para realizar las tareas del día a día hasta un reloj inteligente para adquirir nuevos hábitos, estas herramientas tecnológicas le permitirán a niños y padres vivir un ciclo escolar más organizado.
En Tech Bit te contamos de seis gadgets indispensables para iniciar esta nueva etapa escolar con el pie derecho.
Sonos ACE
Auriculares inalámbricos premium que combinan comodidad, diseño y tecnología de sonido avanzada. Su cancelación activa de ruido permite concentrarse en clases en línea o en audiolibros sin distracciones, mientras que el modo ambiente deja escuchar lo que ocurre alrededor cuando es necesario.
Con hasta 30 horas de batería y carga rápida, acompañan toda la jornada escolar. Su calidad de audio inmersivo es ideal para que los estudiantes disfruten de contenidos educativos, música o podcasts con total claridad.
Precio: 8 mil 499, aproximadamente
Dónde: Liverpool
Kindle Paperwhite 16 GB
Un lector de libros electrónicos pensado para fomentar la lectura desde la infancia. Su pantalla de 7 pulgadas de tinta electrónica, sin reflejos, permite leer cómodamente incluso bajo la luz del sol.
Con capacidad de 16GB, funciona para almacenar miles de libros y acceder a títulos infantiles, por lo cual es perfecto para que los estudiantes amplíen su biblioteca personal sin cargar peso extra en la mochila. Su batería llega a durar hasta 12 semanas, según apunta Amazon, lo que lo hace muy práctico para el uso diario.
Precio: 2 mil 999, aproximadamente
Dónde: Amazon
HONOR Pad X9a
Esta es una tableta versátil y asequible para estudiar, jugar y explorar contenido educativo. Su pantalla amplia y nítida de 11.5 pulgadas es ideal para realizar tareas o, bien, seguir clases en línea.
Incluye altavoces estéreo para un audio claro y envolvente, útil para videos didácticos. Con soporte para apps de aprendizaje y controles parentales, se convierte en un compañero seguro para el uso académico en la casa o la escuela. Aunado a ello, cuenta con una batería de 8,300mAh y está potenciado con un chipset Qualcomm 6nm Snapdragon 685.
Precio: $4,999, aproximadamente
Dónde: HONOR
USB Sandisk Smurfs
Con un llamativo diseño de Los Pitufos, esta memoria USB no solamente es atractiva para los más pequeños, sino que también ofrece una gran capacidad de almacenamiento con 128GB para guardar tareas, presentaciones y proyectos académicas.
Su tamaño compacto la hace fácil de llevar en la mochila o, incluso, colgar en un llavero, evitando que se pierda. Es compatible con computadoras y tabletas, lo cual facilita el transferir archivos entre la escuela y el hogar sin complicaciones.
Precio: 381 pesos, aproximadamente
Dónde: Amazon
Huawei Watch Kids 4 Pro
Más que un reloj, es una herramienta de seguridad y comunicación para los más pequeños. Incluye GPS multibanda para conocer la ubicación en tiempo real, cámara frontal para videollamadas y resistencia al agua 5 ATM.
Además, es un gadget con el que tu hijo podrá adquirir nuevos hábitos, pues le brinda varias opciones de actividades y series de deportes de mínimo un minuto al día, para inspirarlo a moverse. También cuenta con un ‘modo escolar’ que bloquea distracciones durante clases.
Precio: 3 mil 499, aproximadamente
Dónde: Huawei
ASUS Vivobook S15
Una laptop ligera y resistente, perfecta para estudiantes que comienzan a trabajar con herramientas digitales un poco más avanzadas. Su pantalla de 15.6 pulgadas ofrece buena visibilidad para elaborar tareas, leer o tomar clases en línea.
Incluye teclado cómodo para largas sesiones de escritura y batería de larga duración. Además, ya tiene incorporado un sistema de IA Copilot+ PC de ASUS, para dar los primeros pasos con esta tecnología emergente.
Precio: $25,999, aproximadamente
Dónde: ASUS Store
