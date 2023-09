La cantante estadounidense Taylor Swift continua sorprendiendo a sus fanáticos. En esta ocasión, la cantante por fin reveló las canciones inéditas que formarán parte de su álbum 1989 (Taylor's Version) el cual saldrá el próximo 27 de octubre.

Desde ayer había mucha expectativa sobre las canciones que contendría el álbum ya que Google lanzó un juego en el que los swifties tenían que adivinar las canciones que se escondían en "From The Vault" o en el baúl, las cuales corresponden a piezas escritas por la cantante pero que no se publicaron en el álbum original.

¡Sabes que amamos a los jugadores y tú amas el juego!



Sigue buscando "Taylor Swift" para jugar más acertijos y reproducir un mensaje de Taylor. @TaylorSwift13 @TaylorNation13 #1989TaylorsVersionVault pic.twitter.com/dbRpgjKHUu — Google México (@googlemexico) September 20, 2023

En el juego lanzado por Google, los usuarios tenían que escribir en el buscador las palabras ‘1989 (Taylor’s Version)’ y ‘Taylor Swift’, lo cual desplegaba un rompecabezas lleno de letras y números que tenían ocultos los nombres de las canciones. Y aunque hoy la cantante reveló los nombres, las sorpresas no se han terminado en Google.

Esto pasará si buscas Taylor Swift en Google

Si vas al buscador de Google y colocas el nombre de Taylor Swift, en la esquina inferior derecha aparecerá un baúl cerrado. Al presionarlo, escucharás nada más y nada menos que la voz de la cantante revelando las canciones inéditas de 1989 (Taylor’s Version).

"Hola, lo hiciste. Desbloqueaste la bóveda de 1989 (Taylor's Version) y me alegra mucho poder compartir con ustedes las nuevas canciones de la bóveda. Son las siguientes: 'Is it over now?', 'Now that we don't talk', 'Say don't go', 'Suburban Legends'. No veo la hora de que las escuchen", dice la cantante.

Además, mientras escuchamos a la intérprete de Style dando el nombre de sus canciones, en la parte de atrás podemos ver a aves volando.

Imagen: captura de pantalla

Al final, encontrarás otras nuevos acertijos con algunas pistas que te llevarán a descubrir otros mensajes ocultos de Taylor Swift. Ahora, corre a probar este truco en Google.

