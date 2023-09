Netflix es la plataforma de streaming pionera en el mundo del entretenimiento. Es una de las más famosas y usadas hasta el día de hoy ya que creó una nueva forma de disfrutar de series y películas de una manera más sencilla.

Y aunque Netflix es una plataforma con una interfaz muy sencilla, tiene algunas funciones secretas, las cuales nos ayudan a disfrutar al máximo la plataforma.

A continuación en Tech Bit, te enseñaremos 5 funciones ocultas para que seas de ese porcentaje que ve sus series y películas en otro nivel.

Audio de estudio en casa

Netflix te permite obtener un audio Dolby Atmos y Dolby Visión. Para esto tu televisor debe estar conectado con unos altavoces que puedan reproducir estos sonidos.

Para ello, debes de ir a la parte de configuración y elegir la opción de sonido. Ahí puedes observar si tu dispositivo puede cargar estos sistemas y solo tienes que activarlos para empezar escuchar el audio en calidad de estudio.

Peticiones a Netflix

¿No te ha pasado que ves anunciada una serie o película en Netflix pero cuando ingresas no la encuentras por ningún lado? La razón podría ser que no esté disponible en nuestro país, pero no te preocupes, Netflix te da la opción de pedir estas películas de una manera rápida y sencilla.

Para ello, deberás ir a la sección de ayuda y ahí encontrarás la opción de solicitar series o películas. Aquí solo debes escribir el título del contenido y listo. Esto ayudará a que Netflix tome en cuenta esta sugerencia y con suerte podrás verla pronto.

Códigos secretos

Los códigos secretos se han vuelto muy famosos en Netflix. Estos nos ayudan a encontrar contenido que ha simple vista no aparece en la plataforma.

Para encontrarlos, necesitarás hacerlo desde tu computadora ya que debes ingresa al enlace www.netflix.com/browse/genre/ y añadir uno de los códigos después de la última diagonal.

Algunos códigos son:

Para series de TV 46553 para clásicas.

Para series coreanas es 67879.

Para docuseries es 11714.

Para películas románticas hay 5475.

Para películas de dram 1255.

Para películas excéntricas 36103.

Para películas independientes 7077.

Elimina tu historial

Si no te gusta que vean el contenido que consumes en tu cuenta de Netflix, lo que puedes hacer es borrar tu historial. Puedes hacerlo muy fácil, para ello solo debes ir a la tu perfil y posteriormente al historial de visualización. Al final solo debes pulsar la opción de Borrar historial.

Subtítulos a tu gusto

¿No te pasa que estás viendo una película con subtítulos y estos no se alcanzan a distinguir por el tipo de letra que tiene? No te preocupes Netflix tiene la opción de configurar tus subtítulos como mejor los sientas.

Para ello, solo ve a la parte de perfil y de ahí a configuración. Da clic en apariencia de los subtítulos y listo.

