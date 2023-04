La aplicación de mensajería WhatsApp, lanzada en el año 2009, se ha convertido en una de las preferidas para comunicarnos a través de texto, audio, videollamadas e incluso para compartir imágenes y archivos. Por eso es importante que conozcas cuándo será su próxima actualización pues una serie de celulares se quedarán sin acceso a la plataforma el próximo 1 de mayo.

WhatsApp se actualiza cada cierto tiempo con la finalidad de mejorar el servicio considerando las necesidades de los usuarios. La parte negativa es que algunas de sus nuevas funciones no están diseñadas para modelos de celulares fabricados muchos años atrás.

En esta ocasión, si bien únicamente 7 marcas de celulares son las que ya no contarán con WhatsApp en sus equipos, la aplicación señala que son aproximadamente 40 modelos los que dejarán de acceder al servicio de mensajería.

Para que no dejes de disfrutar de funciones como crear conversaciones grupales para chatear, usar stickers, gifs y emojis para que te expreses de manera diferente en tus mensajes, además de archivar los chats con información importante, conoce cuáles son los celulares que no cuentan con el sistema operativo adecuado para que la aplicación funcione de manera óptima y dejarán de tener acceso a la plataforma.

Marcas y modelos de celulares que ya no tendrán WhatsApp

A continuación te compartimos la lista de marcas y modelos de celulares que dejarán de tener WhatsApp desde el 1 mayo.

De manera general, los teléfonos móviles que cuenten con sistema operativo Android Jelly Bean en las versiones 4.1 a 4.3, o Android KitKat 4.4 ya no tendrán servicio de WhatsApp en los próximos días.

Hasta ahora, los modelos específicos de celulares marca Samsung en los cuales dejará de funcionar WhatsApp son: Ace Plus, Core, Express 2, Galaxy S3 Mini VE, Grand y Grand Duos, Note 3 Neo LTE+, Note 3 N9000, Note 3 N9005 LTE, Mega 6.3, S4 Mini I9195 LTE, S4 Mini I9192 Duos, S4 Mini I9190, S4 Zoom, S4 Active, S4 I9195, S4 I9500, S4 Duos I9502.

Por otro lado, los celulares de Motorola que ya no tendrán acceso a WhatsApp son: Moto G y X, Lenovo S890, A6600, P70 y A858T.

También están en la lista los siguientes teléfonos móviles de la marca Huawei: Ascend G525, Ascend P6 y Ascend P6 S, Ascend Y550, C199, Honor 3C 4G, G629, GX1s, Y625, Y3. Además del Mi2s de la marca Xiaomi.

De la marca LG los equipos celulares que dejarán de tener WhatsApp son: Optimus 4X, G, G Pro, HD P880, L7.

Finalmente, los dispositivos móviles que se añaden a la lista son los Sony Xperia E3 y Z1.

Así que despreocúpate si tu celular no está incluido en la lista de teléfonos móviles que ya no van a tener WhatsApp a partir de este próximo 1 de mayo. Pero en caso de que sí esté, puede que sea el momento de adquirir un nuevo modelo si no quieres perder, de manera paulatina el servicio.

