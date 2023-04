México es un país en donde los movimientos sísmicos son comunes. Dado que no es posible predecir cuándo sucederán ni la magnitud de los mismos, lo mejor es estar preparado y, para ello, vamos a enseñarte cómo activar la alerta sísmica desde tu celular.

Si bien lugares como la Ciudad de México cuentan con todo un sistema de altavoces para alertar a la ciudadanía segundos antes de que se presente un temblor, hay posibilidad de que no los escuches o no haya en la zona en donde te encuentres, pero tu celular se encargará de prevenirte.

Cabe señalar que contar con la alerta sísmica en el celular por ahora, solo está disponible para el sistema operativo Android.

Imagen: Unsplash

Cómo activar la alerta sísmica en Android

Lo primero que hay que señalar es que se trata de un servicio gratuito que solo funcionará si tienes activada la ubicación en tu dispositivo.

No obstante, en la mayoría de los casos, para habilitar la función es necesario seguir un proceso manual que te vamos a compartir a continuación.

Ve a la pestaña de Ajustes o Configuración de tu celular. Busca la opción "Seguridad y Emergencia" y da clic. Una vez ahí localiza la opción "Alerta de Terremotos" y actívala. Listo, comenzarás a recibir las alertas en tu teléfono.

Además, en ese mismo menú puedes configurar la manera en que quieres recibir la alerta, por ejemplo, si quieres designar un sonido especial y si deseas que la alarma se repita.

¿Cómo funciona la alerta sísmica en los celulares?

Una vez que hayas seguido los pasos anteriores podrás estar tranquilo pues tu celular te alertará en caso de que se detecte un sismo en la zona en la que te encuentres. Pero ¿cómo es que funciona este sistema?

La alerta en los smartphones utiliza tecnología como los acelerómetros para identificar ondas sísmicas y reconocer patrones que coincidan con las frecuencias y vibraciones generadas por un temblor.

Imagen: Unsplash

De esta manera, cuando el sistema detecte un posible movimiento telúrico cerca de la ubicación en la que te encuentres, te mostrará una notificación con información como la magnitud esperada y la distancia del epicentro.

El sistema está basado en ShakeAlert, tecnología que se probó por primera vez en California, Estados Unidos, en 2019, y tiene la capacidad de estimar el movimiento del suelo, anticipado qué región se verá afectada e, incluso, enviar indicaciones precisas sobre los pasos que las personas deben seguir para ponerse a salvo, como evacuar el lugar o agacharse.

Cabe mencionar que, dado que nos encontramos en una zona donde los movimientos son muy comunes, la alarma solo se activará en caso de que se detecten sismos superiores a 4.5 en la escala de Richter.

Como mencionamos, por ahora se trata de una función solo disponible para Android. No obstante, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex) dio a conocer que la opción llegará a todos los dispositivos móviles este 2023 tengan o no acceso a una red de internet o datos móviles, pues la alarma se activa gracias a una tecnología especial y no a través de una aplicación.

