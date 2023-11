Al navegar por la web nuestra información se encuentra presente y en ocasiones la compartimos sin darnos cuenta por no prestar atención a las pantallas emergentes que tienden a aparecer, por ejemplo las relacionadas con las políticas de cookies, una herramientas que recaba nuestros datos. Aquí te contamos todo lo que debes saber y cómo configurarlas.

Día con día interactuamos con diversos sitios web, por lo que es muy común que nos aparezca la configuración de las cookies, y no, no se trata de comida, si no de pequeños fragmentos de información de las páginas que consultas que son enviadas por tu navegador para relacionar los contenidos que te llaman la atención y saber más sobre tus preferencias. Pero, ¿qué tan bueno es esto?

¿Cómo utiliza las cookies un navegador?

Si tu navegador favorito es Google Chrome, déjanos compartirte cómo es que opera, ya que la misma empresa aclaró mediante su plataforma digital que sus socios utilizan las cookies para poder hacerle llegar publicidad a los usuarios.

Las cookies son fragmentos de información que se generan mientras navegas en internet. Esos datos son enviados al navegador de Google y con base en ellos puede saber qué tipo de sitios te pueden gustar y la publicidad que puede ser de tu interés. Por ejemplo, si de manera constante buscas cosas sobre videojuegos es probable que te aparezcan anuncios publicitarios de productos gamer.

Existen diversos tipos de cookies, mientras unas, por ejemplo, ayudan a recordar el idioma en el que prefieres que aparezca la información, otras se encargan de la reproducción de contenidos y otras más gestionan el buen rendimiento del buscador.

Dependiendo el tipo de cookies que se estén usando se pueden o no bloquear, ya que la información que recopilan tiene un tiempo de vida que puede ser de 30 minutos, 6 meses, 13 meses o incluso de 2 años. Por ello es importante que te des el tiempo de configurarlas.

¿Cómo configurar las cookies?

Muchos sitios web al momento de ser consultados preguntan a los usuarios si desean aceptar las cookies o configurar los permisos. Más de uno simplemente las acepta con tal de ver de manera rápida la información que estaba buscando.

Detenerte a ver qué tipo de permisos te pueden solicitar las páginas web es una buena práctica ya que estarás compartiendo información personal. Así que la próxima vez, antes de aceptar, te recomendamos leer cuáles son las condiciones y, en caso de que no quieras compartir datos, rechazar los permisos de las cookies.

A menos que te guste que tu navegador tenga claro tu perfil personalizado, lo mejor es que configures las cookies y solo debes seguir estos pasos:

Accede a la configuración de tu navegador web.

En el apartado de "Buscar en configuración", teclea la palabra cookies y enseguida se desplegarán diversas opciones, entre ellas la que te permitirá eliminar los datos que las cookies han recabado, o configurar los permisos de publicidad del navegador.

Por otra parte, si no quieres que tu navegador tenga ningún registro de tus búsquedas en las web, existe una opción en Google Chrome y es activar una ventana en modo incógnito, de esta manera no se guardarán cookies.

Después de conocer algunas de las funciones de las cookies, esperamos ayudarte a continuar navegando de forma segura en la web.

