Los smartphones vienen con funciones que nos ahorran tiempo al hacer acciones. Por ejemplo, en iPhone está la app “Atajos”, que ejecuta tareas de manera automatizada, y en Android están los “Ajustes rápidos", que con solo presionar prenden la linterna o acceden a la cámara.

Otro ejemplo de esto es la tecla “N”, que habilita una tecnología para hacer pagos, andar en transporte público, compartir imágenes o enlaces. ¿Quieres saber cómo activarla en tu celular? Sigue leyendo.

Descubre a fondo el funcionamiento de la tecla "N" en tu celular. Foto: Especial

¿Cómo activar la tecla N en tu celular?

NFC o Near Field Communication (Comunicación de Campo Cercano, en español) “es una tecnología de conectividad basada en normas que facilitan las transacciones, intercambio de contenido digital y conexión de dispositivos”, explica Sony.

Para que funcione es necesario que ambos aparatos cuenten con ella y estén máximo a un centímetro de distancia.

Otros usos que se le dan a esta tecnología son como llaves inteligentes para entrara a habitaciones de hotel; para intercambiar enlaces web, fotos, videos, etcétera; en el transporte público puede funcionar como una tarjeta al acercarlo a la terminal; o como etiquetas inteligentes que dan información de un producto.

Para activarla en Android sigue estos pasos:

Ve a los ajustes o configuración de tu celular.

Busca el apartado “Conexiones”.

Activa la tecla "Comunicación de Campo Cercano" o "NFC".

Otra posible ruta para encontrarlo es:

Entra a la configuración del celular .

. Dirígete al apartado “Dispositivos conectados” o “Preferencias de conexión”.

Activa el NFC.

En el caso de iPhone, dicha tecnología siempre está activa y no se puede desactivar, sólo cuando apagues tu móvil.

Con la tecnología NFC puedes pagar el transporte público y transferir archivos a otros. Foto: Unsplash

¿Qué modelos de celulares son compatibles con la tecnología NFC?

Revisa esta lista de dispositivos que son compatibles con la tecnología Near Field Communication (NFC); si no aparece en tu celular, es probable que no sea compatible con ella:

Samsung : Samsung Z Flip, Samsung Fold 2, Samsung S3 a S21, Samsung Note 2 a Note 20, Samsung A 2016 a Samsung A11 y Samsung J3 Pro a J7 Pro.

: Samsung Z Flip, Samsung Fold 2, Samsung S3 a S21, Samsung Note 2 a Note 20, Samsung A 2016 a Samsung A11 y J3 Pro a J7 Pro. Motorola : Motorola Edge 20 Pro, Moto G200 5G, Motorola Edge 20 Lite, Moto G100, Moto G31, Moto G71, Moto G51, Moto G60, Moto Edge 30 Pro, Moto G9, Moto G20 y Moto G8.

: Motorola Edge 20 Pro, Moto G200 5G, Motorola Edge 20 Lite, Moto G100, Moto G31, Moto G71, Moto G51, Moto G60, Moto Edge 30 Pro, Moto G9, Moto G20 y Moto G8. Honor : Honor 8 Pro, Honor 9, Honor Magic, Honor V9, Honor, 10, Honor 30, Honor 50, Honor X8a, Honor X6a Plus, Honor Magic 7 Lite, Honor 200, Honor 90 y Honor 70.

: Honor 8 Pro, Honor 9, Honor Magic, Honor V9, Honor, 10, Honor 30, Honor 50, Honor X8a, Honor X6a Plus, Honor Magic 7 Lite, Honor 200, Honor 90 y Honor 70. Huawei : Huawei Mate 60, Huawei P Smart, Huawei Y8p, Huawei P40, Huawei Y6p, Huawei Nova 7i, Huawei Mate X, Huawei P30, Huawei Mate 20, Huawei P Smart, Huawei 20 y Huawei Nova Plus.

: Huawei Mate 60, Huawei P Smart, Huawei Y8p, Huawei P40, Huawei Y6p, Huawei Nova 7i, Huawei Mate X, Huawei P30, Huawei Mate 20, Huawei P Smart, Huawei 20 y Huawei Nova Plus. iPhone: De la serie iPhone 11 en adelante (con sistema operativo iOS 18.5) son compatibles.

