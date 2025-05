WhatsApp no deja de sorprender a sus usuarios con nuevas funciones para fomentar la interacción. Al mismo estilo de Instagram, esta app ha integrado stickers para poner en las actualizaciones de estados.

Ya no solo tenemos la pegatina para poner la hora, la ubicación o una foto, sino que se suma "Tu turno". ¿No sabes para qué se utiliza? En Techbit te lo contamos a detalle.

WhatsApp es la app de mensajería más usada en México. Foto: Unsplash

¿Cuál es la función del sticker "Tu turno" en WhatsApp?

El pasado 6 de mayo, WABetaInfo, fuente confiable sobre las actualizaciones y nuevas funciones de WhatsApp, informó que la versión más reciente del servicio de mensajería instantánea estaría introduciendo una herramienta de sticker para los estados.

Se trata de la pegatina “Tu turno” y puedes encontrarla en el menú superior de la pantalla cuando vas a publicar un estado en tu cuenta (junto a los botones de emoji, avatar o sticker). Pero ¿para qué sirve?

Pues básicamente tiene la función de comenzar una dinámica para fomentar la interacción entre contactos, de manera que puedan intercambiar respuestas a preguntas curiosas.

Por ejemplo, una persona puede escribir en el sticker “Mi momento favorito del mes”; posteriormente, adjunta una fotografía de su recuerdo y, con dicha acción, invita a que los demás compartan su experiencia.

Es probable que ciertos dispositivos no tengan esta función por motivos como: no cuentan con la versión más reciente de la aplicación o por que aún no llega la actualización a su sistema operativo.

Interactúa con tus contactos de WhatsApp mediante el sticker "Tu turno". Foto: Captura de pantalla

Otras nuevas funciones que debes probar en WhatsApp

Personalizar chats individuales o grupales

Para cambiar el color y el fondo de pantalla de un chat: entra a la conversación, presiona sobre la información de contacto y luego ve a “Tema de chat”.

Ahí podrás escoger entre los temas que ya incluye la app o crear uno propio con el color que gustes o una imagen de tu galería.

Transcribir un audio

¿Recibiste una nota de voz y no la puedes escuchar? WhatsApp la convierte en texto. Deja presionado el mensaje y selecciona “Transcribir”. Tardará unos segundos, pero podrás leer el contenido del audio.

Privacidad de los chats

Cuando entras a una conversación, revisa el apartado “Privacidad avanzada del chat”, donde encontrarás las fotos e imágenes compartidas que no se guardan de manera automática en la galería.

Se trata de una medida de seguridad para proteger el contenido que recibes o envías.

