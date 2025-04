Nueva York, EU.- La icónica Quinta Avenida de Nueva York se transformó ayer en el escenario de un evento que, para muchos, podría considerarse el equivalente a la llegada de un superhéroe: la presentación de la Nintendo Switch 2.

En ella estuvo presente Kouichi Kawamoto, productor del departamento de Planeación y Desarrollo de Nintendo, y se proporcionó a los medios la oportunidad de experimentar con varios de los videojuegos. Como parte del equipo de Tech Bit, tuve la fortuna de estar allí.

Novedades de la Nintendo Switch 2

La Switch 2 estará disponible el 5 de junio por 9,000 pesos, aproximadamente, en Estados Unidos; sin embargo, el equipo de Nintendo aseguró que está haciendo lo posible para que la fecha sea la misma en México. Se puede preordenar desde el 9 de abril.

​​Entre sus especificaciones destacan una pantalla LCD de 7.9 pulgadas con resolución 1080p y una tasa de refresco de 120Hz. Además, los controladores Joy-Con ahora pueden tener funciones similares a un ratón.

El audio de la Nintendo Switch 2 es 3D al utilizar auriculares compatibles y algunos juegos podrán apreciarse en 4K. Mientras que los controles cuentan con un botón "C", que se relaciona con nuevas funciones de GameChat.

Hasta finales de marzo de 2026, GameChat se podrá utilizar sin necesidad de una membresía de Nintendo Switch Online. Después de esa fecha se requerirá una suscripción, porque nada dice "diversión" como un pequeño recordatorio de que, al final del día, todo tiene un precio.

Nintendo Switch Online

En cuanto a Nintendo Switch Online, ahora se renombrará como Nintendo Classics. Se expandirá para incluir una colección de títulos de Nintendo GameCube.

Así, los miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack podrán disfrutar de juegos icónicos como "The Legend of Zelda: The Wind Waker", "F-Zero GX" y "Soulcalibur II", además de acceder a paquetes de actualización para "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" y "Tears of the Kingdom" sin costo adicional.

Con estas innovaciones, Nintendo continúa su compromiso de ofrecer experiencias de juego únicas y emocionantes. La Switch 2 promete ser un hito en la historia de los videojuegos. ¡La cuenta regresiva ha comenzado!

¿Qué incluye la Nintendo Switch 2?

- Consola Nintendo Switch 2

- Controladores Joy-Con 2 (L+R)

- Agarre Joy-Con 2

- Correas Joy-Con 2

- Dock de Nintendo Switch 2

- Cable HDMI de Ultra Alta Velocidad

- Adaptador de corriente de Nintendo Switch 2

- Cable de carga USB-C

Precios de la Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 : $9,000, aproximadamente

: $9,000, aproximadamente Paquete Nintendo Switch 2 + "Mario Kart World": $9,960, aproximadamente

+ "Mario Kart World": $9,960, aproximadamente "Mario Kart World": $1,590, aproximadamente

"Donkey Kong Bananza": $1,390, aproximadamente

Controlador Pro de Nintendo Switch 2 : $1,590, aproximadamente

: $1,590, aproximadamente Par de Joy-Con 2: $1,790, aproximadamente

Agarradera de carga Joy-Con 2: $690, aproximadamente

Correa Joy-Con 2: $250, aproximadamente

Set de ruedas Joy-Con 2: $390, aproximadamente

Cámara de Nintendo Switch 2 : $990, aproximadamente

: $990, aproximadamente Set de dock de Nintendo Switch 2 : $2,190, aproximadamente

: $2,190, aproximadamente Funda y protector de pantalla para Nintendo Switch 2 : $690, aproximadamente

: $690, aproximadamente Funda todo en uno para Nintendo Switch 2 : $1590, aproximadamente

: $1590, aproximadamente Adaptador de corriente de Nintendo Switch 2: $590, aproximadamente

