LG Electronics dio a conocer el lanzamiento global del LG CineBeam S (modelo PU615U), un proyector 4K de tiro ultracorto diseñado para ofrecer imágenes de gran calidad y un uso flexible en espacios reducidos.

Según la compañía, el equipo proyecta imágenes en resolución 4K (3,840 x 2,160) con soporte para Dolby Atmos y un sistema láser RGB capaz de cubrir el 154% del espectro de color DCI-P3.

Su brillo de 500 lúmenes ANSI y una relación de contraste de 450,000:1 permiten mantener la nitidez y el color incluso con luz ambiente.

LG lanza proyector CineBeam S con calidad 4K y diseño compacto. Imagen: cortesía

Leer también 3 palabras que no debes decir en una llamada de número desconocido

Diseño portátil y proyección versátil

El CineBeam S puede colocarse a solo 8.1 centímetros de la superficie de proyección y ofrecer una imagen de hasta 100 pulgadas, sin necesidad de instalaciones complejas ni reacomodos de muebles.

Sus dimensiones (110 × 160 × 160 mm) y peso de 1.9 kg facilitan su transporte y colocación en distintos entornos.

Entre sus funciones, incorpora Ajuste Automático de Pantalla, escalado y desplazamiento de imagen, así como corrección de color para superficies no blancas.

También incluye altavoces estéreo integrados, puertos HDMI y USB-C, y compatibilidad con AirPlay 2 y Screen Share para transmisión inalámbrica.

Plataforma integrada y control intuitivo

El proyector cuenta con la plataforma webOS de LG, que da acceso a servicios de streaming y permite navegar de forma intuitiva. Se acompaña de un control remoto rediseñado y es compatible con la aplicación LG ThinQ para manejo desde dispositivos móviles.

LG lanza proyector CineBeam S con calidad 4K y diseño compacto. Imagen: cortesía

“El LG CineBeam S es una muestra clara de nuestro compromiso con la innovación y con llevar una experiencia de cine en casa realmente premium a un público más amplio”, declaró YS Lee, director del área de IT en LG Media Entertainment Solution Company, en un comunicado.

La compañía señaló que el modelo está pensado para combinar funcionalidad y estética, con un acabado metálico discreto que le permite integrarse en distintos estilos de decoración.

Leer también ¿Cómo activar el modo UNAM en WhatsApp?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters