La primera vista que tuve al asomarme a la ventana del avión era el mar, con ese azul que parece inventado y que te atraía como si de un oasis se tratara. Por fin, Puerto Vallarta nos daba la bienvenida con un sol intenso y el olor a mar, un escenario perfecto para probar al protagonista del viaje: el Huawei Pura 80 Pro.

Este dispositivo destaca por su sistema fotográfico con una cámara de ultra iluminación de 1 pulgada de 50 MP, acompañada de un gran angular de 40 MP, macro telefoto de ultra iluminación de 48 MP y ultra chroma de 1.5 M.

En este viaje, el desafío fotográfico era capturar a diferentes especies de animales en movimiento e incluso a diferentes distancias. Además de poner a prueba la inteligencia artificial que está incorporada en este dispositivo.

La experiencia de fotografiar con el Huawei Pura 80 Pro

Capturas con colores vivos

Los resultados de las fotografías tomadas con el Huawei Pura 80 Pro en esta aventura fueron bastante favorables. Su cámara principal con una pulgada de apertura, resolvió contrastes y los colores obtenidos eran vivos con una textura suave y gran nitidez.

Por otro lado, cuando usamos el zoom que va de 4x óptico a 100x digital para traer especies lejanas, los resultados también fueron atractivos pues no se perdía la nitidez de la escena que se buscaba capturar.

Y aunque la mayoría se enfocó por obtener fotografías de animales más visibles, aquellos que son más pequeños y que también son importantes debían ser retratados. Para ello, se puso a prueba el telefoto macro de 48 MP el cual hizo magia de capturar esas pequeñas especies que difícilmente otros celulares pueden capturar.

Un celular completo

Claramente, aunque su apartado más destacado es el fotográfico, el Huawei Pura 80 Pro conserva otras características que valen la pena resaltar. Por ejemplo, su pantalla LTPO OLED de 6.8 pulgadas nos permitió revisar las tomas con fluidez, además que en un lugar donde el sol está en su máximo esplendor, el brillo de 3,000 nits mantuvo todo legible y sin problema.

Y si lo que temes es el espacio de la unidad, pues este dispositivo cuenta con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, suficiente para disparar sin miedo durante el viaje.

Por otra parte, aunque apartado fotográfico se llevó la máxima atención hay que aceptar que en gran parte del provecho que se le sacó al dispositivo fue gracias a su batería de 5,170 mAh que le dio vida al dispositivo una gran parte de la jornada. Aunque si se hubiera descargado en algún punto, este dispositivo cuenta con una carga SuperCharge de 100 W.

Otra de las características del Huawei Pura 80 Pro que debemos resaltar es su certificado IP68/IP69 que en un lugar como la playa lo salvó en varias ocasiones de salpicaduras y arena.

Aunque siento que aún me faltó más tiempo para probar todas las cualidades de este dispositivo, me quedó con una buena impresión de lo que me ofreció este dispositivo durante un día.

***NOTA DE LA CO-EDITORA: Este dispositivo fue probado únicamente durante un día de viaje en Puerto Vallarta. Los resultados posteriores que ofrezca el Huawei Pura 80 Pro en otros contextos, condiciones o con actualizaciones de software no son responsabilidad de esta publicación.

