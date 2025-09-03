Google no será obligado a vender su navegador Chrome ni Android, declaró un juez federal en un documento judicial este martes. Y aunque esta decisión significa una victoria para la compañía, aún tiene que cumplir con ciertas disposiciones para evitar un problema a futuro.

De acuerdo con el juez, Google deberá poner ciertos datos de búsqueda a disposición de competidores cualificados para fomentar la competencia, además que deberá evitar mantener contratos exclusivos relacionados con la distribución de sus servicios como Chrome, el Asistente de Google y Gemini.

Sin embargo, esta decisión ya ha preocupado al gigante tecnológico por el impacto que podría tener en los usuarios y su privacidad.

Google preocupado tras fallo que lo fuerza a compartir búsquedas. Imagen: Unsplash

Leer también Paso a paso: cómo convertir audios a texto en WhatsApp

Google teme por la privacidad de los usuarios

A través de un comunicado, Google señaló que la decisión tomada por el tribunal "reconoce cuánto ha cambiado la industria con la llegada de la IA, que ofrece a las personas muchas más maneras de encontrar información" y debido a que la competencia es intensa "las personas pueden elegir fácilmente los servicios que desean".

Pero, algo que le ha preocupado al gigante tecnológico son los limites impuestos en la distribución de los servicios de Google y la exigencia de compartir datos de búsqueda con la competencia: "Nos preocupa el impacto que estos requisitos tendrán en nuestros usuarios y su privacidad, y estamos analizando la decisión con atención", señalan.

En este sentido, es probable que en próximas semanas Google ofrezca algunas soluciones respecto a las imposiciones que ha hecho el Tribunal.

Google preocupado tras fallo que lo fuerza a compartir búsquedas. Imagen: Unsplash

Por otro lado, agrega que esta entidad "reconoció que la desinversión en Chrome y Android habría ido más allá del enfoque del caso en la distribución de búsquedas y habría perjudicado a los consumidores y a nuestros socios".

Sin embargo, el gigante tecnológico apunto a que se concentrarán en seguir creando "productos innovadores que la gente elija y ame".

Este fallo viene después de que en 2023 el juez Amit Mehta dictaminara que Google había infringido las leyes antimonopolio en lo que se refiere a su dominio en búsquedas en internet.

Leer también Anuncian acceso gratuito a Gemini Pro para universitarios en México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters