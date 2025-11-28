El mercado de aspiradoras robot se ha robustecido, sobre todo por la sólida presencia de múltiples marcas, como iRobot, Dreame, Dyson, Roborock, Rowenta y Mova. Se proyecta que el segmento alcanzará los 7.8 mil millones de dólares para 2032, de acuerdo con Global Market Insights.

Para Carlo Dubon, gerente de Marketing y Comunicación para Dreame en México, el ritmo de vida de las personas ocasiona que la compra de una aspiradora robot sea una de las mejores decisiones.

“La mayoría no tiene tiempo de estar barriendo y trapeando todos los días o cada dos días, además de que estos equipos también ofrecen la virtud de manejarse a la distancia”, asegura.

Igualmente, ayudan a los usuarios a liberarse del estrés, al no tener que realizar manualmente estas labores, y a dedicar más tiempo a actividades como jugar con los hijos o simplemente descansar, añade.

¿Es momento de comprar tu primera aspiradora robot? Imagen: Dreame

Dubon puntualiza cómo las aspiradoras robot han implementado mejoras notables en los últimos años, como barrer y trapear en una sola pasada, potencia de máximo nivel, reconocimiento de zonas, mapeado inteligente del espacio y reconocimiento de objetos.

“Creemos que la tecnología que realmente puede resolver ‘los enigmas’ en la vida diaria de los usuarios es y será la más influyente”, subraya.

Por último, Dubon hace la recomendación de leer las instrucciones de instalación y de uso de las aspiradoras robot, además de confiar en las marcas comprometidas con la atención al cliente.

Experiencia con la Dreame X50 Ultra

Al tener el antecedente de la X40 Ultra, las expectativas eran altas con la Dreame X50 Ultra. El modelo más reciente tiene como principales novedades una mayor potencia, hasta 20,000 Pa, y cepillo doble HyperStream, el cual evita que los cabellos se enreden.

La Dreame X50 Ultra, gracias al sistema ProLeap, puede superar obstáculos de hasta 6 cm, como el riel de una puerta o un escalón que separa una habitación de otra. Y es que integra patas retráctiles, otra de las diferencias con relación a su antecesora.

Su sensor DToF también es retráctil (este es el que genera el mapa del espacio), para así limpiar hasta por debajo de los sillones y la cama de la habitación, lo que resulta imposible para la X40 Ultra.

De acuerdo con las pruebas realizadas, sí se puede decir que la nueva aspiradora de gama alta está más preparada para una limpieza eficaz, incluso en habitaciones contiguas (separadas por un escalón), sin la necesidad de la supervisión humana.

¿Es momento de comprar tu primera aspiradora robot? Imagen: Dreame

También contribuyen a la tarea las tecnologías SideReach y MopExtend, que hacen que tanto el cepillo como la mopa se extiendan para alcanzar los rincones más difíciles de la recámara o la sala.

Además de la identificación de hasta 200 objetos, luces LED para zonas oscuras, tratamiento especial para alfombras y autonomía de 220 minutos, los clientes también agradecerán el nivel de personalización de limpieza que habilita la app móvil.

Tal vez es el precio el que no encuentren tan “flexible”, ya que la Dreame X50 Ultra se vende en Amazon por unos 40,000 pesos, aunque el fabricante activa algunas promociones en ciertas temporadas de compra.

