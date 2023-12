Este lunes 4 de diciembre arrancó en Bogotá, Colombia, el foro regional sobre tecnologías de información y las comunicaciones (Tic) 2023, organizado por Huawei, UNESCO, APC, GIZ y EFE. El principal tema del LAC ICT Talent 2023 “Delving into Digital Talent Development in the Smart Era” es cómo la educación y capacitación pueden contribuir al desarrollo de habilidades digitales, así como los retos que enfrenta Latinoamérica para la digitalización.

Durante dos días (4 y 5 de diciembre) expertos en educación y tecnología debatirán la relevancia de la educación para contribuir al cierre de la brecha digital en la región, ya que existe una carencia significativa en las habilidades relacionadas con las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), de acuerdo con información de la consultora internacional IDC.

Impulsar la formación del talento digital

Durante el mensaje de bienvenida de Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Chile, habló de la importancia de impulsar la formación de talento digital en la región.

“Lo que nos convoca hoy es cómo enfrentar la gran brecha de talento que tiene la región en materia digital, sabemos que este crecimiento y promesa que trae la tecnología para nuestra región no será posible de llenar sin que tengamos el talento necesario para poder aportar, para poder seguir creciendo”, dijo Uribe.

La representante de la UNESCO aseguró que impulsar la creación de talento digital es una prioridad para la región de Latinoamérica, pero es necesario hacerlo de una manera inclusiva y equitativa que ayude realmente al crecimiento.

Aseveró que “la industria digital ofrece una oportunidad estratégica para promover la inserción laboral, para reducir la informalidad sobre todo en grupos vulnerables, como los jóvenes, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad

“Queremos que este evento sea un espacio para promover políticas públicas, de formación de empleo que garantice una inclusión efectiva y equitativa en un mundo digital en constante cambio”, resaltó Uribe.

Por su parte, Jeff Wang, presidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei, reafirmó su compromiso para trabajar estrechamente con los socios a fin de encontrar jóvenes talentos y entrenarlos con diferentes iniciativas para que puedan beneficiar a la sociedad.

Mientras que Daniel Zhou, presidente de Huawei Latinoamérica, en un mensaje grabado dijo que “las tecnologías digitales seguirán evolucionando, probablemente mejor y más rápido”. Por ello, aseguró que ante el crecimiento explosivo “deberíamos esperar más desafíos para adaptarnos a las nuevas tendencias y al nuevo entorno”.

