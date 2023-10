Hoy Google hizo el lanzamiento oficial de Android 14, su nuevo sistema operativo para dispositivos móviles. Después de algunas semanas de retraso, este sistema llegó junto con los nuevos Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, así como Google Pixel Watch 2.

Todo esto fue anunciado durante su evento #MadeByGoogle '23. Aquí se dieron a conocer todos los detalles sobre las nuevas actualizaciones que traía consigo Android 14, así como la lista de dispositivos que ya pueden instalar esta versión.

Imagen: Unsplash

Si quieres conocer todos los detalles, en Tech Bit te contamos.

¿Cuáles son las novedades de Android 14?

Android 14 trae consigo varias novedades, a continuación te dejamos algunas de ellas:

Acceso a fotos limitadas: Cuando una aplicación te pida permiso de acceder a tus fotos, podrás elegir a cuáles quieres que acceda la app.

Notificación con flashes: Para que no se te escape ninguna notificación, Android implementó la opción de recibir estas con el uso de flashes de la cámara o encender las luces de la pantalla.

Conectividad por satélite: Android 14 soportará la conexión WiFi por satélite.

Imagen: Unsplash

Escribir el PIN sin miedo: Quienes estén a tu alrededor ya no podrán ver cuál es tu PIN pues se ha desactivado las animaciones de los números cuando colocas tu contraseña.

Personalizar pantalla de bloqueo: También podrás activar la pantalla de bloqueo con nuevas opciones que trae Android 14, además estas puedes personalizarlas a tu gusto.

Mejor eficiencia: Una de las cosas que mejoran con Android 14 según Google es la eficiencia de las tareas y actividades en el dispositivo móvil. Ya podrás realizar varias actividades en segundo plano y hacer descargas de archivos grandes sin afectar la batería.

¿Qué dispositivos serán compatibles con Android 14?

Por el momento, solo 11 dispositivos son compatibles con Android 14 y todos pertenecen a la familia de Google Pixel. Estos son:

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6a

Google Pixel 7

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7a

Google Pixel Fold

Google Pixel Tablet

Imagen: Unsplash

Se espera que a finales de año, el nuevo sistema operativo de Android llegue a otros dispositivos como Samsung Galaxy, Nothing y One Plus.

¿Cómo descargar Android 14 en tu celular?

Como mencionamos anteriormente, Android 14 ya puede instalarse desde hoy en los primeros dispositivos compatibles y en las próximas semanas, los dispositivos que se vayan revelando.

Para hacer la actualización a Android 14 deberás seguir estas indicaciones:

Dirígete a Ajustes. Busca la opción de Actualización del sistema. Al dar clic ahí se abrirá una nueva ventana y aparecerá la opción de actualizar tu dispositivo a Android 14. Presiona en Aceptar.

Imagen: captura de pantalla

¡Y listo! Con ello tendrás instalado el sistema operativo de Android 14. Recuerda que por el momento solo está disponible para los dispositivos de la familia Google Pixel, pero pronto llegará a otros celulares para su descarga.

