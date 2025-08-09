Visitar la playa es una de las actividades favoritas del verano, pero llevar tu iPhone a estos destinos turísticos puede convertirse en un problema si no toman las precauciones necesarias.

La arena, el agua salada y el sol pueden dañar el dispositivo; aunque muchos modelos de Apple son resistentes al agua, eso no significa que estén completamente protegidos.

Por lo anterior, te presentamos una serie de consejos prácticos para evitar que tu iPhone se llene de arena.

Aunque la mayoría de iPhone resisten el agua, pueden correr peligro al contacto con la arena. Foto: Freepik

Trucos para que tu iPhone no se llene de arena

La arena es uno de los enemigos silenciosos del iPhone. Sus pequeñas partículas pueden colarse en los puertos de carga, altavoces y botones, causando daños costosos de reparar.

Para evitarlo, uno de los trucos efectivos es usar una bolsa hermética con cierre. Al ser transparentes, permiten que uses la pantalla táctil sin problemas mientras mantienes tu dispositivo aislado de la arena y la humedad.

Otra opción es comprar una funda impermeable y apta para actividades al aire libre (de uso rudo); dicho accesorio no solo protege contra el agua, sino también contra el polvo y la arena.

También fundas sumergibles que permiten tomar fotos bajo el agua y manipular el teléfono con normalidad, lo que las convierte en una excelente inversión si visitas la playa con frecuencia.

Y finalmente, se recomienda evitar sacar el iPhone directamente sobre la toalla o la arena, pues incluso un pequeño golpe puede hacer que se entierre en los granos finos.

Invierte en una funda contra agua o de uso rudo para tu iPhone si visitas con frecuencia la playa. Foto: Freepik

¿Cómo cuidar tu iPhone si vas a la playa?

Además de protegerlo contra la arena, es importante tener en cuenta otras condiciones que pueden afectar tu iPhone cuando visitas la playa.

Por ejemplo, otro de los enemigos de estos dispositivos es el calor. La exposición directa al sol puede provocar que se sobrecaliente, lo que reduce su rendimiento e incluso puede apagarlo de manera automática.

¿Cómo prevenirlo? Es tan simple como mantener tu iPhone en la sombra o dentro de una bolsa térmica cuando no lo estés usando.

De igual manera se sugiere limpiar el celular al llegar a casa, no importa si no estuvo en contacto con la arena. Para ello puedes pasarle un paño suave y revisar los puertos para asegurarte de que no haya residuos.

Y recuerda tampoco usar aire comprimido ni objetos punzantes para limpiar los puertos del celular, ya que podrías dañar los componentes internos.

¿Vas a estar cerca del agua o realizar actividades como surf o snorkel? Entonces considera dejar tu iPhone en un lugar seguro o usar un accesorio impermeable. Así, en caso de una caída, no se hundirá ni se llenará de agua o arena.

Con estas precauciones puedes disfrutar de la playa sin preocuparte por el estado de tu iPhone y prolongar su vida útil.

