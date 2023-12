Quizá te ha pasado que mientras redactas un texto en Word se te va una página en blanco y no sabes cómo eliminarla. O simplemente hay una que ya no quieres en tu trabajo final y quieres deshacerte de ella pero no lo logras.

No te preocupes, en Tech Bit también nos ha pasado lo mismo pero afortunadamente hemos logrado eliminar esa página indeseada. Por ello, a continuación te compartiremos el método definitivo para que logres tu propósito.

Paso a paso para eliminar una página en Word

Lamentablemente, Word no cuenta con una herramienta que te permita realizarlo de forma directa, es decir, con un solo clic. Sin embargo, hay un truco que puede funcionarte.

Para ello, lo primero que tendrás que hacer es elegir aquella que deseas eliminar, con ello deberás abrir el indicador de páginas que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la ventana de Word para ver las páginas que hay en tu archivo.

Cuando encuentres la que quieras eliminar podrás comenzar con el proceso. Si dicha página tiene algún texto, tendrás que seleccionar todo el contenido y pulsar la tecla de borrar. Al deshacerte de todo lo que había en ella podrás suprimir la página.

Sin embargo, la situación se complica si se trata de una en blanco. Como no hay ningún elemento que debas borrar, quitar la página se convierte en una tarea tan compleja que muchos usuarios gastan tiempo y esfuerzo sin poder descubrir cómo solucionarlo.

Para eliminarla lo que debes hacer es dar clic en el indicador de páginas y seleccionar aquella que esté en blanco. Posteriormente, tendrás que pulsar la combinación de teclas Control + Shift + 8 en caso de que tu dispositivo sea Windows. Si tienes una Mac, puedes intentar con Command + 8 . Al hacerlo, podrás observar los saltos de página que se crearon automáticamente y que son los principales responsables de este problema.

Ahora, lo único que tienes que hacer es seleccionar todos esos elementos no deseados y eliminarlos. Con esta acción, te podrás deshacer de una página en blanco en Word. Es probable que con ello la estructura de tu archivo cambie un poco, por lo que es recomendable revisar nuevamente su totalidad para asegurarte que todo quede como lo tenías planeado.

