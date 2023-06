WhatsApp ha estado trabajando en nuevas actualizaciones para que los usuarios puedan aprovechar al máximo la aplicación. Por ello, en esta ocasión ha lanzado su nueva función de canales, con la cual podrás compartir información relevante sobre diferentes temáticas con otros usuarios, como por ejemplo, deportes, noticias, pasatiempos, etcétera.

¿Quieres conocer más sobre esta función? En Tech Bit te contamos los detalles.

¿Qué son los Canales de WhatsApp?

Los Canales de WhatsApp son una nueva herramienta de transmisión unidireccional con la cual los usuarios podrán crear canales de difusión enfocados a diferentes temas. En estos, los administradores podrán enviar texto, fotos, videos, stickers y encuestas a todas las personas que se encuentren dentro del canal,

Esta herramienta será de gran ayuda para organizaciones, medios de comunicación, influencers y artistas para enviar actualizaciones e información de manera oportuna, segura y escalable.

Por el momento, WhatsApp estará trabajando con voces internacionales y organizaciones selectas de Colombia y Singapur, los primeros países en los que estará disponible esta herramienta. Se espera que en los próximos meses esta actualización llegue a otros países para que más personas tengan la oportunidad de probar esta nueva función.

Aunque por el momento la herramienta sólo podrán usarlas personas u organizaciones que tengan una alianza con WhatsApp, la aplicación de mensajería de Meta no se cierra a la posibilidad de que en un futuro cualquier persona pueda crear canales de difusión para sus contactos, evidentemente pasando por diferentes filtros de seguridad que permitan la autenticación del usuario.

Una herramienta segura

Una de las prioridades de WhatsApp ha sido cuidar la privacidad de sus usuarios y esta nueva herramienta no es la excepción. Los Canales de WhatsApp fueron diseñados de tal manera que los usuarios no se expongan a ningún tipo de peligro al interactuar con otras personas.

En primera instancia, tanto administradores como seguidores del canal tendrán la seguridad de que su número telefónico y foto de perfil permanecerán ocultos de forma predeterminada.

Por otra parte, también la información de la cuenta personal del administrador no está disponible para los seguidores del canal, lo que evita el contacto no deseado. Además, los administradores pueden decidir quién puede seguir su canal y si desean que este sea visible en el directorio o no. También los seguidores podrán elegir qué canales seguir y dicha elección será totalmente privada.

De igual forma, es importante saber que debido a que los canales tienen como principal objetivo llegar a un público amplio, los mensajes no están cifrados de extremo a extremo de forma predeterminada como sucede con las conversaciones personales, sin embargo, se espera que en un futuro esto se pueda ajustar.

Pero, para mayor seguridad de los administradores, ellos pueden bloquear las acciones de captura de pantalla y reenvío del contenido para evitar que la información que se comparte en el canal llegue a otras personas.

Sin interrupciones

Probablemente que tu celular se llene de notificaciones es una experiencia que odias. Afortunadamente con los Canales de WhatsApp esto no sucederá ya que las notificaciones están silenciadas de manera predeterminada.

Asimismo, los canales estarán separados de tus chats privados ya que WhatsApp añadió una nueva pestaña llamada "Novedades", en la que encontrarás todos los canales de difusión a los que te hayas unido.

De igual forma, el historial del canal se almacenará solo por 30 días y los administradores tendrán la capacidad de hacer que las novedades desaparezcan aún más rápido en los dispositivos de los seguidores con las herramientas que también se añadirán en la app.

