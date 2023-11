Tener en casa una experiencia sonora similar a la que se ofrece en los cines es posible gracias a equipos de sonido que las diferentes marcas tienen en el mercado. Por lo general, estas soluciones incluyen una barra de sonido, al menos dos bocinas satelitales y un subwoofer.

Con lo anterior se logran experiencias sonoras muy buenas, con calidad Dolby Atmos. De hecho, algunos productos despliegan sonidos divididos en 11 canales, para envolver a los usuarios en atmósferas en las que el audio viene de todos lados.

En el caso de la empresa de tecnología de audio Sonos, desde hace alrededor de 20 años investiga, en sus centros de desarrollo en los Estados Unidos, cómo ofrecer mejores experiencias de sonido cinematográfico. Con ese propósito, ofrece en el mercado diversos productos como son sus barras de sonido Arc, Beam y Ray; sus subwoofers Sub y Sub mini; y bocinas inteligentes, como las de reciente lanzamiento: Era 300 y Era 100. Los modelos One fueron muy populares para vincularse en par estéreo, por lo que todavía siguen disponibles.

Quienes planean ir completando su teatro en casa de manera paulatina, inicialmente deben adquirir una sound bar. Posteriormente deberá agregarse un subwoofer y un par de bocinas.

La máxima configuración actual que ofrece Sonos es a través de la agrupación de una barra Arc, dos bocinas Era 300 y un Sub. Sin embargo, hay varias combinaciones posibles. Por ejemplo, el equipo de Tech Bit usamos una Arc, dos Era 100 y un Sub. Con lo anterior logramos un sistema completo de sonido surround de 5.1 canales.

Ecosistema Sonos

Agrupar los diferentes electrónicos de la marca es sencillo mediante la app Sonos, lista para iOS y Android. Después de descargarla y crear una cuenta de usuario, es rápido establecer un sistema.

Puedes personalizar una identificación para este. Por ejemplo, una barra de sonido se puede agrupar con un par de bocinas y un subwoofer, y todos estarían bajo el nombre de “Sala de TV”, de esta manera se comunicarán inalámbricamente entre ellos para dividir las fuentes de sonido y desplegar una experiencia inmersiva.

También destacamos que, en cualquier momento, los diversos productos se pueden desagrupar y ponerse a reproducir música diferente. Esta función se llama multihabitación y puede ser la solución a las necesidades de poner música diferente en las diversas habitaciones de la casa, durante reuniones y fiestas, por ejemplo.

Si no quieres desagrupar tu sistema sonoro, la buena noticia es que en la app de Sonos puedes agregar otros desarrollos de la marca, como son las bocinas portátiles Move 2 y Roam.

Retomando el tema de la agrupación de gadgets de Sonos para establecer tu teatro en casa, un plus que no se debe dejar de lado es la configuración del sistema de sonido a través de la función Trueplay. Con esto, a través del software incluido en cada uno de estos equipos se logra su mejor integración, pues se “sintonizan” unos con otros para identificar la acústica de la habitación o lugar de instalación de estos sistemas de sonido, y así adaptarse automáticamente al entorno.

Para realizar este procedimiento, es necesario determinar el lugar en el que por lo general se ubicará el usuario. El proceso se realiza a través de la app de Sonos instalada en un celular y es sencillo. En pocos minutos, Trueplay queda configurado y la diferencia de sonido, según pudimos constatar de inmediato, mejora bastante.

Con esta configuración puedes tener sonido de calidad cinematográfica. Sin embargo, a continuación te sugerimos varias opciones para que elijas la que mejor se adapte a tu presupuesto.

Soporte para bocinas

Para darle mayor versatilidad a tu sistema de sonido, puedes instalar tus bocinas Era 100 en los soportes especialmente diseñados para este producto de Sonos. Están fabricados en aluminio y su base es lo suficientemente firme y con el peso necesario para evitar caídas accidentales. Su diseño es minimalista, con sistema de cable oculto, y se integra de manera perfecta con los altavoces, pues tiene el mismo color y acabado.

Sugerencias de configuraciones según tu espacio:

Espacios grandes

Barra de sonido: Arc

Bocinas: Era 300 (x2)

Subwoofer: Sub

Inversión aprox.: 55 mil pesos

Espacios medianos

Barra de sonido: Beam 2. gen

Bocinas: Era 100 (x2)

Subwoofer: Sub Mini

Inversión aprox.: 30 mil pesos

Espacios pequeños

Barra de sonido: Ray

Bocinas: One 2 gen. (x2)

Subwoofer: Sub Mini

Inversión aprox.: 24 mil pesos

ARC

Con sus 11 amplificadores digitales de clase D, tres tweeters de cono de seda y ocho woofers elípticos esta barra de sonido es la joya de la corona de Sonos. Sus dos canales de altura generan audio espacial en 3D. Está certificada para reproducir sonido Dolby Atmos y es compatible con Alexa, Google Assistant y el asistente virtual de Sonos. Incluso cuando la televisión está apagada, a través de la voz y la app de Sonos puedes poner a reproducir música proveniente de la mayoría de los servicios de streaming, como Spotify.

Precio aproximado: 19 mil pesos

ERA 100

Esta bocina compacta pertenece a la más reciente generación de dispositivos lanzada por Sonos. Llegó a México hace pocos meses y es muy versátil. Se puede utilizar a través de bluetooth y también mediante su conexión a redes Wi-Fi. Por si esto fuera poco, también tiene salida de audio auxiliar para conectarse a tornamesas u otras fuentes de audio. Tiene controles táctiles, es compatible con Apple Home Kit y tiene un nuevo botón deslizable para encender o apagar sus micrófonos integrados.

Precio aproximado: 5 mil 500 pesos

SUB

La tercera generación de este subwoofer conserva un diseño muy representativo de este producto. Su acabado de alto brillo hace que el Sub sea una pieza que resalta la decoración de las casas en general. En términos tecnológicos, destaca porque sus graves muy potentes que se emiten sin distorsión.

Lo anterior es gracias a sus dos amplificadores digitales de clase D que se equilibran con otras dos bocinas de cancelación de fuerza, lo que provoca que se eliminen los zumbidos y las vibraciones excesivas.

Precio aproximado: 17 mil pesos

