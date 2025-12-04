LAS VEGAS, Nevada.— Más de 60 mil personas dedicadas al desarrollo de aplicaciones, clientes, integradores y especialistas interesados en el futuro de la IA asistieron a Re:Invent 2025, de Amazon Web Services (AWS), para conocer las herramientas que utilizan 60% de las 500 empresas más poderosas listadas en Fortune y las tendencias en el uso de los agentes de IA.

El CEO de la empresa, Matt Garman, mencionó en conferencia inaugural que AWS alcanzó ingresos por 132 mil millones de dólares, con un crecimiento anual del 20%. Esto representó 22 mil millones de dólares en los últimos doce meses, una cifra superior al ingreso anual de más de la mitad de las empresas del listado Fortune 500.

Este crecimiento en ingresos proviene de las diferentes áreas de negocio. El área de almacenamiento que actualmente resguarda más de 500 billones de archivos, lo cual significa cientos de exabytes de datos, manejando más de 200 millones de solicitudes por segundo. Además, por tercer año consecutivo, la mitad del procesamiento de esos datos los realizó con sus propios chips llamados Graviton.

En el caso de las aplicaciones de IA, el programa de desarrollo Bedrock ha sido descargado más de 2 millones de veces y es la herramienta utilizada por más de 100 mil compañías a nivel mundial. Además, presentó 18 nuevos modelos de Bedrock, reforzando su plan de ofrecer una amplia selección de modelos módulos para el desarrollo de Agentic IA, que son los agentes que pueden realizar funciones de inteligencia artificial de manera casi autónoma.

La compañía anunció también "Ocelot", el primer prototipo de un chip cuántico que hace realidad la teoría de la superposición cuántica para resolver problemas con mayor rapidez y menor costo. Y los Amazon EC2 Trn3 UltraServers impulsados por el nuevo chip Trainium3 ofrecen hasta 4.4 veces más rendimiento computacional y 4 veces mayor eficiencia energética que su versión anterior permitiendo a las organizaciones de todos los tamaños entrenar modelos de IA más grandes más rápido y atender a más usuarios a menor costo.

Asimismo, se informó que AWS desarrolló la mayor infraestructura de cloud en el mundo con la expansión de sus centros de datos en 38 regiones, entre las que destaca México.

Se anunció también el desarrollo de 3 regiones más, con un cableado terrestre y submarino de más de 9 millones de kilómetros de fibra óptica (suficiente para ir de la Tierra a la Luna y regresar 11 veces).

El CEO destacó que uno de sus fundamentos son los principios de seguridad. En ese contexto, resaltó que su empresa ha sido elegida desde hace 10 años por la unidad de Inteligencia de Estados Unidos, así como por Nasdaq, que los ha seleccionado como plataforma para sus transacciones financieras, y la farmacéutica Pfizer, que los tiene como base de su transformación digital.

Por otra parte, el directivo subrayó la presencia de emprendedores en el evento e indicó que en la plataforma de AWS se han desarrollado más “unicornios” que en cualquier otro lugar.

El impacto en México

Rubén Mugártegui, director general de Amazon Web Services México, explicó que la compañía ha consolidado su presencia en el país mediante una inversión de 5 mil millones de dólares para establecer una región de centros de datos en Querétaro. Esta infraestructura no sólo posiciona al país como un centro tecnológico global, sino que también tiene un impacto económico significativo, con una estimación de 10.1 mil millones de dólares al Producto Interno Bruto y la generación de aproximadamente 7 mil empleos anuales.

Mugártegui agregó que la adopción de la inteligencia artificial en el país ha evolucionado de pruebas de concepto a casos de uso que demuestran un retorno de inversión tangible.

“Actualmente, 38% de las empresas en México, equivalente a más de dos millones de organizaciones, utilizan IA de alguna forma, y 88% de estas reporta aumentos en productividad o facturación de al menos 16%”.

Señaló que, aunque gran parte del uso sigue enfocado en la productividad diaria, las startups y grandes corporativos están comenzando a implementar soluciones avanzadas, impulsadas por el crecimiento del presupuesto en TI y la seguridad integrada que ofrece la nube.

El directivo destacó un caso del sector médico con Grupo Ángeles, quienes desarrollaron el proyecto AISHA, un sistema que reduce el análisis de imágenes médicas de tres días a 30 minutos, permitiendo la detección temprana de enfermedades con meses de anticipación. En el sector agropecuario, productores como Chanitos, utilizan sensores y modelos predictivos para optimizar la calidad de los cultivos y ajustar precios dinámicamente. Finalmente, en el sector turismo, citó a empresas como PriceTravel, que han logrado automatizar la hiper personalización de marketing generando ventas significativas.

Mugártegui destacó que a pesar de estos avances la falta de talento calificado sigue siendo el principal obstáculo para una adopción más profunda de la IA. Para contrarrestar este problema se ha lanzado la iniciativa "Talento hecho en México" en colaboración con la Secretaría de Economía, ofreciendo cursos gratuitos y accesibles para democratizar el conocimiento tecnológico. El objetivo es capacitar a más de 500 mil personas hacia 2028, enfocándose no solo en perfiles técnicos, sino también en la reconversión de habilidades para personas de diversos perfiles educativos.

La visión para Latinoamérica

AWS ha invertido 5 mil millones de dólares en México, 4 mil millones en Chile y 1.8 mil millones en Brasil con la visión de elevar a Latinoamérica como un centro de innovación global, informó Paula Bellizia, vicepresidenta para Latam de AWS.

La ejecutiva agregó que el futuro de las empresas son los agentes de IA. Se estima que el 33% de las aplicaciones de software empresarial incluirán esta tecnología para el año 2028 y que el 15% de las decisiones cotidianas se realizarán de forma autónoma para esa misma fecha. Para este fin, mencionó las herramientas de AWS que permiten desarrollarlas de forma más rápida y sencilla, entre ellas Quick Suite, Bedrock, Q, Transform y AI Innovation Center.

Los motivos de negocio para el uso de Agentic AI son mejorar la productividad de los centros de trabajo, acelerar el desarrollo de software, automatizar los flujos de trabajo y transformar los negocios. Latinoamérica es la tercera región más activa en la descarga de apps de IA generativa.

Además, el 95% de las empresas de Brasil han reportado crecimiento en ingresos gracias a la IA, mientras que en México la cifra es del 83%. De la misma forma, el 88% de las compañías en México reportan mayor productividad con el uso de esta tecnología. “El panorama luce extraordinario, con una proyección de crecimiento del 39% en gasto en IA hacia 2029, un aumento anual del 66% en IA generativa en el mismo periodo y un valor de mercado de 30.2 mil millones de dólares en servicios de nube”, informó Bellizia.

