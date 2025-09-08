Más Información

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio del , uno de los eventos más esperados del año de la firma de Cupertino.

Por lo regular, durante este evento se presentan las nuevas generaciones de dispositivos de la firma, además de actualizaciones del software; por ello es un momento clave para la comunidad fanática de Apple.

Por ello, en hemos preparado una nota en la que te contaremos qué puedes esperar del Apple Event 2025, además trataremos de responder a una de las preguntas más importantes: ¿lanzarán el nuevo iPhone 17?

Apple Event 2025: ¿se lanzará el nuevo iPhone 17? Imagen: Apple
Apple Event 2025: ¿se lanzará el nuevo iPhone 17? Imagen: Apple

¿Qué esperar del Apple Event 2025?

Por el momento, Apple no ha dado detalles sobre lo lanzamientos que hará durante este evento. Sin embargo, ya existen algunos rumores de lo que podrían presentar.

Como es de esperarse, uno de sus lanzamientos puede ser el iPhone 17. Además de una versión especial: el iPhone 17 Air, el cual sería el celular más delgado y ligero de la compañía.

De acuerdo con Mark Gurman, este celular estaría potenciado por el chip C1, cámara de 48 MP y se agregaría el color naranja para este modelo.

Además, se prevé que la compañía presente nuevas funciones de inteligencia artificial, aunque esto aún queda en duda ya que en las últimas declaraciones de la compañía han dejado ver que aún siguen alistando detalles para incorporar de forma adecuada las funciones con esta tecnología.

Apple Event 2025: ¿se lanzará el nuevo iPhone 17? Imagen: Unsplash
Apple Event 2025: ¿se lanzará el nuevo iPhone 17? Imagen: Unsplash

¿Dónde ver el Apple Event 2025?

Como ya es costumbre, este evento podrás seguirlo en línea a través de la página oficial de Apple, Apple TV y el canal oficial de Apple en YouTube a partir de las 11 de la mañana, hora Ciudad de México.

Además, te recordamos que en Tech Bit tendremos el minuto a minuto de todo lo que se anuncie desde Apple Park.

