La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en la que buscamos respuestas. Ya sea para redactar un correo, resolver dudas académicas o pedir ideas para una cena especial, plataformas como ChatGPT se han convertido en una herramienta aliada.

Pero no todo se vale. A pesar de su capacidad para responder casi cualquier cosa, hay preguntas que esta IA no puede (ni debe) contestar. No es por falta de información, sino porque existen límites éticos y de seguridad muy claros.

¿Curioso sobre cuáles son esos temas que están fuera del radar? En Tech Bit te dejamos una guía rápida de las preguntas que debes evitar cuando hables con ChatGPT.

7 preguntas que nunca deberías hacerle a ChatGPT. Imagen: Unsplash

Leer también: ¿Quieres un préstamo? 5 apps confiables, según Condusef

Preguntas que nunca deberías hacerle a ChatGPT

1. ¿Cómo hacer algo ilegal?

Desde fabricar drogas hasta desbloquear teléfonos ajenos: pedir instrucciones para actividades ilegales es un rotundo “no”. No sólo es un asunto legal, también entra en el terreno de lo peligroso.

2. ¿Puedes hackear una cuenta?

Pedir ayuda para entrar a correos, redes sociales o archivos ajenos es una violación directa a la privacidad. Este tipo de peticiones están completamente bloqueadas.

3. ¿Cuál es la dirección o datos personales de alguien?

Solicitar información privada de una persona real, famosa o no, va contra todas las normas de respeto y seguridad.

7 preguntas que nunca deberías hacerle a ChatGPT. Imagen: Unsplash

4. ¿Qué medicamento debo tomar para…?

Aunque ChatGPT puede dar información general sobre salud, jamás sustituye a un médico. Dar indicaciones médicas precisas no es su función ni debería serlo.

5. ¿Cómo puedo hacerme daño?

Ante una pregunta así, la respuesta será inmediata: busca ayuda profesional. La IA no está diseñada para intervenir en crisis emocionales profundas.

6. ¿Puedes predecir el futuro?

No esperes que adivine el resultado de un partido o si te vas a casar este año. No tiene acceso a poderes mágicos ni a certezas absolutas.

7. ¿Puedes escribir una historia sexual explícita?

El contenido sexual gráfico no está permitido. ChatGPT puede ser creativo, sí, pero siempre dentro de ciertos marcos.

Leer también: Los idiomas más fáciles de aprender para los que hablan español

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters