México vive su propio diluvio universal: las peores lluvias en 80 años dejan caos, inundaciones y políticos empapados en excusas. En la CDMX, la Fiscalía identifica a dos implicados en el asesinato del abogado David Cohen, mientras en Los Ángeles se declara emergencia por redadas migratorias. Britney Spears vuelve a los titulares por su comportamiento con sus hijos y, para cerrar con un toque inquietante, Mattel lanza una Barbie inspirada en La Llorona… porque al parecer el terror también se vende en rosa.

“Diluvio a la mexicana” — noticias que te mojan, te asustan y te hacen reír (todo al mismo tiempo). Dale play y... ¡Entérate!¡Cae duro y tupido! México sufre las peores lluvias en 80 años