Cárteles mexicanos ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes del ICE, reporta Departamento de Seguridad de EU
Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal
"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice
Laura Itzel interrumpe video de Lilly Téllez con presuntas pruebas de corrupción de Adán Augusto; panista acusa censura
"Lo quieren regalado, ahí está": productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios
Es una situación de “terror”, asegura mamá de Carlos Emilio, duranguense que desapareció tras ir al baño de un bar de Mazatlán
México vive su propio diluvio universal: las peores lluvias en 80 años dejan caos, inundaciones y políticos empapados en excusas. En la CDMX, la Fiscalía identifica a dos implicados en el asesinato del abogado David Cohen, mientras en Los Ángeles se declara emergencia por redadas migratorias. Britney Spears vuelve a los titulares por su comportamiento con sus hijos y, para cerrar con un toque inquietante, Mattel lanza una Barbie inspirada en La Llorona… porque al parecer el terror también se vende en rosa.
“Diluvio a la mexicana” — noticias que te mojan, te asustan y te hacen reír (todo al mismo tiempo). Dale play y... ¡Entérate!¡Cae duro y tupido! México sufre las peores lluvias en 80 años