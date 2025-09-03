Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Ciclón "Lorena" amenaza al noroeste de México; ¿cuándo y dónde tocará tierra?

¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos

Lluvias pegan de nuevo a la Línea A del Metro; sin servicio dos estaciones y usuarios quedan varados

"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

El presidente Donald Trump ordenó un ataque a una embarcación venezolana que transportaba drogas; esto como parte de la campaña contra organizaciones narco-terroristas previamente anunciada. Pero ¿estamos ante el ocaso del madurismo o simplemente viendo el show más violento del vaudeville político estadounidense? Ricardo Pascoe, diplomático, columnista y catedrático de la UNAM, nos habla al respecto.

En otros temas:

Marco Rubio de visita en México: firmará acuerdo en materia de seguridad. Poder político femenino: Senado, Diputados y Ejecutivo bajo el liderazgo de mujeres.

