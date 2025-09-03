El presidente Donald Trump ordenó un ataque a una embarcación venezolana que transportaba drogas; esto como parte de la campaña contra organizaciones narco-terroristas previamente anunciada. Pero ¿estamos ante el ocaso del madurismo o simplemente viendo el show más violento del vaudeville político estadounidense? Ricardo Pascoe, diplomático, columnista y catedrático de la UNAM, nos habla al respecto.

En otros temas:

Marco Rubio de visita en México: firmará acuerdo en materia de seguridad. Poder político femenino: Senado, Diputados y Ejecutivo bajo el liderazgo de mujeres.