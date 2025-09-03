Más Información
Exdiputada Clemente se lanza contra morenista Camila Martínez; IMSS para taxis de apps sólo es para recaudar más impuestos, reclama
Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa
¡Se cae el cielo! Fuertes lluvias de este martes afectan a la CDMX; paradero de Indios Verdes registra encharcamientos
Lluvias pegan de nuevo a la Línea A del Metro; sin servicio dos estaciones y usuarios quedan varados
El presidente Donald Trump ordenó un ataque a una embarcación venezolana que transportaba drogas; esto como parte de la campaña contra organizaciones narco-terroristas previamente anunciada. Pero ¿estamos ante el ocaso del madurismo o simplemente viendo el show más violento del vaudeville político estadounidense? Ricardo Pascoe, diplomático, columnista y catedrático de la UNAM, nos habla al respecto.
En otros temas:
Marco Rubio de visita en México: firmará acuerdo en materia de seguridad. Poder político femenino: Senado, Diputados y Ejecutivo bajo el liderazgo de mujeres.