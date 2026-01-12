Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: abordamos el reforzamiento del Plan Michoacán, con el aumento de operativos aéreos para combatir la violencia, y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostiene que “la violencia no es una solución” y llama a atender las causas del problema. También analizamos el endurecimiento de la represión en Irán, donde organismos de derechos humanos reportan cientos de muertos, así como el informe del Incifo que revela la detección de benzodiacepinas, cocaína y anfetaminas en cadáveres en la CDMX. Finalmente, revisamos la situación del Tren Interoceánico, que recibirá 24 mil 296 millones de pesos en subsidios para sostener su operación. Un episodio clave para entender cómo se cruzan la seguridad, la política y la economía en un solo día de noticias. 🎙️📰 Dale play y... ¡Entérate!