Más Información

Va INE por separar la elección judicial de las locales

Va INE por separar la elección judicial de las locales

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Citlalli comparte foto de ciudadano cuadrándose ante Sheinbaum; resalta “ternura radical y respeto” a la Presidenta

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Suprema Corte: rápida y austera; pero con deficiencias técnicas

Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump

Sheinbaum retrasa mañanera de este lunes; pidió a Cancillería mayor comunicación con EU e incluso llamada con Trump

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

¿Quién es Sady Loaiza?; el funcionario venezolano que hoy dirige la innovación de libros de texto en la SEP

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Nadie nos dicta qué hacer: Cuba a Washington

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Irán endurece represión; reportan cientos de muertos

Incendios fuera de control en la Patagonia; brigadistas luchan contra el fuego que alcanza las 15 mil hectáreas

Incendios fuera de control en la Patagonia; brigadistas luchan contra el fuego que alcanza las 15 mil hectáreas

Hoy, en : abordamos el reforzamiento del Plan Michoacán, con el aumento de operativos aéreos para combatir la violencia, y la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sostiene que “la violencia no es una solución” y llama a atender las causas del problema. También analizamos el endurecimiento de la represión en Irán, donde organismos de derechos humanos reportan cientos de muertos, así como el informe del Incifo que revela la detección de benzodiacepinas, cocaína y anfetaminas en cadáveres en la CDMX. Finalmente, revisamos la situación del Tren Interoceánico, que recibirá 24 mil 296 millones de pesos en subsidios para sostener su operación. Un episodio clave para entender cómo se cruzan la seguridad, la política y la economía en un solo día de noticias. 🎙️📰 Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]